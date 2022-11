„Ignitis grupės“ atstovas: gaminančių vartotojų apskaitos problema išlieka

„Matėme, kiek tai sukėlė diskusijų viešojoje erdvėje. Faktas, kad dabar, panašu, viskas nurims, ministerija irgi išsakė labai aiškią poziciją šituo klausimu. Bet žiūrint į užsienio šalis turbūt galime tikėtis, kad kažkuriuo metu vėl šitie klausimai grįš“, – Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdyje trečiadienį sakė „Ignitis grupės“ Inovacijų centro vadovas Paulius Kozlovas.

„Jeigu gyventojai pradės negauti pajamų ar kažkokius nuostolius patirs tiekėjai, greičiausiai vėl prasidės pokalbiai“, – teigė jis.

REKLAMA

Pasak P. Kozlovo, gaminantiems vartotojams taikomo apskaitos modelio problemą reikėtų išspręsti galutinai.

„Atrodytų, kad vis tiek reikėtų nusibrėžti aiškumą, kaip tai keisis, jeigu keisis, jeigu ne – tai iki kada, ir rinkoje tas būtų sveikintina. Mano galvą, reikėtų tą klausimą once and for all (kartą ir visam laikui – BNS) uždaryti“, – teigė „Ignitis grupės“ atstovas.

Energetikos ministerija antradienį paneigė informaciją apie planus keisti privatiems gaminantiems vartotojams taikomą dvipusės apskaitos modelį, kai perteklinė bei nepanaudota elektra tiekiama į tinklus ir vėliau per kaupimo laiką susigrąžinama (angl. „net metering“).

REKLAMA

REKLAMA

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos (LAIEK) prezidentas Martynas Nagevičius yra teigęs, jog pasikeitus apskaitos modeliui Lenkijoje apie jo pasikeitimą artimiausiu metu turės pranešti ir Energetikos ministerija.

LNK žinios praėjusią savaitę pranešė, jog ministerija planuoja keisti saulės elektrines turinčių gyventojų elektros naudojimo tvarką, o elektrinių savininkai nuogąstavo, jog tokiu atvejų augtų elektros kaina bei pailgėtų elektrinių atsiperkamumas.

Pasak P. Kozlovo, dabar apskaitos modelis vartotojų neskatina taupyti ir naudoti elektrą pigiausiomis valandomis bei sukuria neapibrėžtumą.

„Pavyzdžiui, jeigu vasarą elektros kainos bus ypatingai didelės, kaip turėjome šią vasarą, tai gali būti net tokių scenarijų, kad nukritus kainoms žiemą vartotojai praloštų – jie atiduotų auksinę elektrą, pasiimtų atgal pigesnę, bet gali būti ir atvirkščiai“, – teigė P. Kozlovas.

„Tai bet kuriuo atveju tai sukuria neapibrėžtumą, (...) kažkuris vienas šitoje istorijoje bus nelaimingas“, – kalbėjo jis.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak „Ignitis grupės“ atstovo, Europos Sąjungos šalyse labiausiai paplitęs „net billing“ modelis, kai iš gaminančio vartotojo gautą perteklinę elektrą tiekėjas parduoda biržoje, o už gautus pinigus vėliau nupirkta elektra grąžinama vartotojui.

„Tada nebelieka tokių rizikų, kaip minėjau anksčiau, ir, be abejo, tai sukuria iniciatyvą vartoti pigiausiomis valandomis, imunitetą nepastovioms elektros energijos kainoms. Jeigu, pavyzdžiui, biržoje formuojasi labai aukštos kainos, tai čia yra galimybė iš to vartotojams netgi pasipelnyti“, – aiškino P. Kozlovas.

„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenimis, šiuo metu gaminančių vartotojų Lietuvoje yra daugiau nei 39 tūkst., o bendra jų įrengtoji galia siekia virš 400 megavatų.