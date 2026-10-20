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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Hesburger“ skirtas įspėjimas: diskriminavo klausos negalią turinčią klientę

2026-10-20 10:43 / šaltinis: ELTA
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2026-10-20 10:43
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Vienas iš Kauno restoranų „Hesburger“ klausos negalią turinčiai moteriai nebuvo sudarytos tinkamos sąlygos pateikti maisto užsakymą. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba dėl Lygių galimybių įstatymo pažeidimo restoranų tinklo valdytojai „Hes-Pro Vilnius“ skyrė įspėjimą.

Hesburger (bendrovės nuotr.)

Vienas iš Kauno restoranų „Hesburger“ klausos negalią turinčiai moteriai nebuvo sudarytos tinkamos sąlygos pateikti maisto užsakymą. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba dėl Lygių galimybių įstatymo pažeidimo restoranų tinklo valdytojai „Hes-Pro Vilnius“ skyrė įspėjimą.

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Tarnybai pateiktame skunde moteris nurodė, kad automobiliu atvykusi į Veiverių gatvėje esantį „Hesburger“ restoraną, ji sustojo prie užsakymų langelio, nes dėl klausos negalios negalėjo naudotis garsiakalbiu. Tačiau, anot jos, darbuotojas liepė jai važiuoti atgal ir pateikti užsakymą per garsiakalbį, o vėliau pasiūlė užsisakyti maistą restorano viduje. 

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Pareiškėjos teigimu, dėl tokio aptarnavimo ji pasijuto įskaudinta ir pažeminta, juo labiau kad kituose „Hesburger“ restoranuose, pasak jos, tokių situacijų niekada nepasitaikė.

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Pareiškėjos teigimu, užsisakyti maistą jai pavyko tik tuomet, kai su restorano darbuotoju ėmė bendrauti jos dukra. Klientė pridūrė, kad po šio įvykio bandyta susisiekti su „Hesburger“ vadovybe, tačiau nesėkmingai. 

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Tarnybai kreipusis į „Hesburger“ valdytoją „Hes-Pro Vilnius“, šios atstovai pažymėjo, kad restorano darbuotojas, susidūręs su jam neįprasta situacija, pasimetė. Todėl esą jis ir nepasiūlė aptarnauti klientės prie kasos langelio. Bendrovė nurodė, kad pagal numatytą tvarką, čia gali būti pateiktas spausdintas meniu, taip pat užsakymas gali būti pateikiamas ir raštu.

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„Hesburger“ atstovai pridūrė, kad atsižvelgdami tarnybos tyrimą, planuoja papildomai apmokyti restoranų personalą. 

Lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės teigimu, tyrimo metu buvo nustatyta, kad šioje situacijoje pareiškėja pateko į nelygiavertišką padėtį dėl savo negalios. 

„Nors formaliai restorano paslaugos ir buvo pritaikytos – numatyta galimybė pasinaudoti alternatyviais aptarnavimo būdais – praktikoje pareiškėjai su klausos negalia jos nebuvo pasiūlytos, o tai vertintina kaip netiesioginė diskriminacija“, – pranešime cituojama kontrolierė. 

Už Lygių galimybių įstatymo pažeidimą tarnyba bendrovei „Hes-Pro Vilnius“ skyrė įspėjimą. „Hesburger“ valdytojai taip pat rekomenduota paruošti žmonių su negalia aptarnavimo tvarką, kuri galiotų restoranų „Drive-in“ zonose, bei su ja supažindinti darbuotojus.

indeliai.lt

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