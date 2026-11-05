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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Hanner“ atnaujino 26 mln. eurų vertės „Neries namų“ statybas Žirmūnuose

2026-11-05 18:17 / šaltinis: ELTA
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2026-11-05 18:17
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Nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Hanner“ atnaujino statybas 26 mln. eurų vertės gyvenamajame projekte „Neries namai“ Vilniaus Žirmūnų rajone. Bendrovė pašalino Statybos inspekcijos nustatytus pažeidimus ir gavo leidimą tęsti darbus, skelbia „Verslo žinios“.

Arvydas Avulis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Hanner“ atnaujino statybas 26 mln. eurų vertės gyvenamajame projekte „Neries namai“ Vilniaus Žirmūnų rajone. Bendrovė pašalino Statybos inspekcijos nustatytus pažeidimus ir gavo leidimą tęsti darbus, skelbia „Verslo žinios“.

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„Labai norėjome šiandien pradėti dirbti, bet susidūrėme su techniniais nesklandumais. Antradienį, pirmą šios savaitės darbo dieną, sutvarkėme viską ir pateikėme dokumentus“, – „Verslo žinioms“ sakė „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.

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Pasak jo, prašymo atnaujinti statybas pateikimą apsunkino techniniai informacinės sistemos „Infostatyba“ nesklandumai. Dėl darbų sustabdymo statybos nevykdytos apie tris dienas.

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Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) nurodė, kad „Hanner“ antrinė įmonė „Investicijų grupė“ pašalino pažeidimus, susijusius su pranešimu apie statybos pradžią. Vis dėlto institucija pažymėjo, kad dėl kitų aplinkybių objekte tyrimą tęsia.

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VTPSI taip pat aiškinasi gautą skundą dėl statybvietėje besiveržiančio požeminio vandens. Geologijos tarnybos rašte nurodoma, kad sklypas patenka į didelės požeminio vandens proveržio rizikos zoną, o tokius proveržius gali lemti pažeisti gręžiniai arba statybų metu pažeisti vandeniui nelaidūs geologiniai sluoksniai.

Tuo metu A. Avulis tikino, kad statybvietėje kaupiasi gruntinis ir lietaus vanduo, o įmonė nėra pažeidusi geologinių sluoksnių. Jis taip pat teigė, kad projektui nepritariančių visuomenės atstovų skundai lemia griežtesnį institucijos vertinimą.

ELTA primena, kad spalio 30 d. VTPSI pranešė stabdanti „Neries namų“ statybas sostinės Žirmūnų gatvėje dėl nustatytų statybos teisės aktų pažeidimų. Inspekcija taip pat buvo gavusi skundą dėl statybvietėje besiveržiančio požeminio vandens. Tuo metu Lietuvos geologijos tarnyba nurodė, kad sklypas patenka į didelės požeminio vandens proveržio rizikos zoną.

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