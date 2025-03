Gyventojų pajamų apmokestinimas: suskaičiavo, kas daugiausia pinigų praras dėl naujovių

Ketvirtadienį valdžios siūlomus GPM ir neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) pokyčius savo socialinio tinklo paskyroje aptarė Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija.

Jos prezidentė Daiva Čibirienė atkreipė dėmesį, kad pakeitus įstatymus taip, kaip dabar siūlo valdantieji, stipriausiai mokesčių padidėjimą pajus vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, kai jų pajamos yra mažesnės nei 20 tūkst. eurų per metus.

Didesni mokesčiai taip pat stipriai palies visus kitus gyventojus, kurie ar individualiai, ar su darbo sutartimi per metus uždirba daugiau nei 134,3 tūkst. eurų (virš 11,2 tūkst. eurų per mėn.).

Naujus GPM siūlymus kritikuoja

Kaip skelbė Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, uždirbantiems iki 36 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) per metus (t. y. 80,6 tūkst. eurų), bus taikomas 20 proc. GPM tarifas.

Jeigu asmens pajamos per metus svyruos tarp 36 VDU ir 60 VDU (80,6 tūkst. ir 134,3 tūkst. eurų), jis jau turės mokėti 25 proc. GPM.

Jeigu pajamos viršys134,3 tūkst. eurų, bus taikomas 32 proc. GPM.

Pažymėtina, kad šie padidinti tarifai yra taikomi ne visai pajamų sumai, o tik daliai, kuri yra viršijama.

Pasak asociacijos, mokesčiai labiausiai būtų didinami savarankiškai dirbantiesiems, kadangi jų apmokestinimas bus toks pats kaip dirbančių pagal darbo sutartį.

O kai kuriais atvejais net didesnis, kai pajamos yra nedidelės ir reikia mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos (MMA), o darbo santykių atveju netaikomas GPM, nors individualios veiklos atveju jis yra taikomas.

O mokesčių padidėjimo beveik nepajus darbo užmokesčio pajamų gavėjai.

„Jei bus pritarta šiai reformai, Lietuvos istorija apie stebuklingą ekonomikos augimą, pavirs į gobšų senelį iš pasakos apie auksinę žuvelę, likusį be nieko.

Be didesnio biudžeto surinkimo, be lėšų pensijų didinimui. Su dar didesne problema biudžetininkų finansavime, su skurdesne visuomene ir dar labiau išbrangusiomis prekėmis ir paslaugomis. Su didesniu šešėliu ir be lėšų gynybai“, – vardijo D. Čibirienė.

Kaip keisis GPM dirbantiems savarankiškai?

Šiuo metu vykdant individualią veiklą pagal pažymą, kai metinis pelnas neviršija 20 tūkst. eurų, yra taikomas 5 proc. GPM tarifas.

Jeigu pajamos iš individualios veiklos per metus viršija 20 tūkst. eurų, bet nesiekia 35 tūkst. eurų, GPM, priklausomai nuo pajamų dydžio, svyruoja nuo 5 iki 15 proc.

O 15 proc. tarifas jau taikomas iš individualios veiklos per metus uždirbant 35 tūkst. eurų ar daugiau.

Pagal naujus siūlymus, 5 proc. tarifas ir toliau bus taikomas, kai metinės pajamos ne viršija 20 tūkst. eurų.

Tačiau uždirbant daugiau tarifas augs sparčiau ir 15 proc. jau mokės tie, kurie uždirba 30 tūkst. eurų per metus (nebe 35 tūkst. eurų).

20 proc. GPM tarifas bus taikomas tiems, kurių metinės pajamos iš individualios veiklos svyruos tarp 35 tūkst. ir 80 tūkst. eurų.

Jei pelnas per metus sieks 81 tūkst.–134,3 tūkst., bus taikomas 25 proc. tarifas. O uždirbantiems dar daugiau teks mokėti 32 proc. GPM.

Taigi, iš individualios veiklos gaunant nuo 23 tūkst. iki 300 tūkst. eurų pajamų per metus, mokesčiai pagal naujus siūlymus padidėtų 230–37,6 tūkst. eurų per metus.

Kaip GPM bus skaičiuojamas kitiems?

Dirbantiems pagal darbo sutartį mokesčiai per metus padidės tik tiems, kurie uždirba 81 tūkst. eurų per metus (arba 6,8 tūkst. eurų per mėn.) ar daugiau.

Uždirbantiems 81 tūkst. eurų per metus teks mokėti 20 eurų daugiau GPM, o uždirbantiems 300 tūkst. eurų per metus (25 tūkst. eurų per mėn.) teks mokėti 2,7 tūkst. eurų daugiau GPM per metus.

Tuo metu kitoms pajamoms (turto pardavimas, palūkanos, dovanos ir kt.) dabar yra taikomas 15 proc. GPM, jeigu tokios pajamos per metus neviršija 134,3 tūkst. eurų.

Viršijus šią sumą, GPM tarifas kyla iki 20 proc.

Dabar siūloma, kad 20 proc. GPM kitoms pajamoms būtų taikomas jau nuo 30 tūkst. eurų.

Pasiekus 81 tūkst. eurų per metus jau būtų taikomas 25 proc., o viršijus 134,3 tūkst. eurų – 32 proc. GPM tarifas.

Dėl to iš turto pardavimo, dovanų ar pan. gavę 30 tūkst. eurų ar daugiau gyventojai mokės 157–34,6 tūkst. eurų daugiau mokesčių per metus.

Savo siūlymus dėl GPM gina

Kaip neseniai kalbėjo premjeras Gintautas Paluckas, dėl GPM jau yra bendras sutarimas, leisiantis padidinti pajamas į valstybės biudžetą.

Jis patikino, kad koalicijoje toliau sutariama dėl trijų – 20 proc., 25 proc. ir 32 proc. – GPM tarifų.

Anot premjero, vidutinis 25 proc. tarifas, pagal turimų pajamų apimtį, būtų taikomas ribotam dirbančiųjų skaičiui Lietuvoje, t. y. kelioms dešimtims tūkstančių.

Visgi nebesvarstoma papildomo 8 proc. tarifo suminėms metinėms pajamoms, siekiančioms daugiau nei 120 VDU.

Anot G. Palucko, GPM būtų apmokestinamos visos gaunamos pajamos, tačiau nekeičiamas dividendų apmokestinimas.

Tiesa, pasak jo, būtų taikoma išimtis individualiai dirbantiems asmenims, kurie uždirba iki 35 tūkst. eurų per metus.

„Būtų skaičiuojamos visos pajamos išskyrus dividendus. Kaip ir minėta, individualiai veiklai taikomas papildomas išskaičiavimas, kad asmenims uždirbantiems iki 35 tūkst. eurų per metus, nebūtų jokio neigiamo efekto“, – kalbėjo G. Paluckas.