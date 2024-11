Griežtesnės taisyklės lošimams įtikina ne visus gyventojus: „Kova su vėjo malūnais“

Lošėjo kortelės, pralošiamų sumų limitai ir daug kitų naujovių laukia azartiškų lietuvių. Tiesa, lažybų organizatoriai ir lošimų automatų savininkai jau nerimauja, kad praras dalį klientų.

Lietuvą sudrebinus istorijai apie buvusio „BaltCap“ fondų partnerio Šarūno Stepukonio internetiniame kazino galimai praloštas investuotojų dešimtis milijonų eurų, valdantieji susizgribo griežtinti lošimų verslą. Tiesa, TV3 Žinių kalbinti lietuviai tokias užmačias vertina įvairiai:

„Kova su vėjo malūnais, braukimas šakėm per vandenį.“

„Nepagelbės, buvau įklimpęs į kazino.“

„Būna, einu po 10–20 eurų pažaisti. Būnu nusiteikęs pralaimėti.“

„Jų tokia prigimtis lošti. Ką jiems padėsi?“

„Psichiatro reikia pagalbos tokiems žmonėms.“

„Jie patys turi nuspręsti: lošti ar nelošti.“

Nauji ribojimai lošėjams

Seimas nusprendė uždrausti azartiniuose lošimuose dalyvauti jaunuoliams iki 21 metų. Iki šiol toks ribojimas galiojo tik kazino, o lošimų automatais ir totalizatoriuose laimę galėjo bandyti jaunuoliai jau nuo 18 metų.

„Nuo 21 m. loterijoms, lošimams, lažyboms bus taikomas reikalavimas“, – teigia Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė.

Kitąmet lošimų įstaigose bent vienas darbuotojas turės prižiūrėti klientų algesį. O pamatęs, kad lošėjas žaidžia perdėm rizikingai ir savęs nebevaldo, turės jį sustabdyti ir mažiausiai 2 paras nebeįleisti į įstaigą. Tiesa, nebeįleidžiamas vienoje įstaigoje asmuo galės toliau lošti bet kurioje kitoje ar internete.

„Žmonės draudimą turėdami sugeba apeiti, yra internetiniai lošimai, gali prisijungti gal net ne savo vardu, apėjimai yra. Bet darykime žingsnius, bent tuos, ką galime kontroliuoti Lietuvoje“, – sako Seimo narys, socialdemokratas Algirdas Sysas.

„Nereikia sau meluoti, kad įstatymai pakeis situaciją., bet matėm skandalus, kai plaunami milijonai, paliktos juodos skylės“, – teigia Seimo narys, demokratas Tomas Tomilinas.

Lošimų bendrovės baiminasi prarasti klientus

Lošimų griežtinimui pritaria tiek valdantieji, tiek ir opozicija, tačiau smulkių sumų lošimo automatų salonų savininkai, lažybų, loterijų organizatoriai jau sunerimo, kad praras klientus, jei ribojimai bus vienodai griežti ir mažų lošimų įstaigoms ir kazino, kur statomos tūkstantinės sumos.

„Tai baigsis tuo, kad smulkios, lengvos lošimų rūšys išnyks. Rinkoje visi bus priversti judėti link pavojingiausių rūšių, didės socialinės rizikos“, – tikina Lošimų ir žaidimų verslo asociacijos vadovas Liutauras Ulevičius.

Vyriausybė suplanavo, kad maždaug po metų visi Lietuvos lošėjai bus suregistruoti vienoje internetinėje platformoje. O Lošimų priežiūros tarnyba joje galės tikrinti kiekvieno lošėjo veiklą, statomas, išloštas ir praloštas sumas.

Be to, ateityje valdžia planuoja įvesti lošėjo kortelę, su kuria kiekvienas lošimo namų ar internetinių lošimų dalyvis turės registruotis ir parlamentarų įsivaizdavimu, kortelė bus blokuojama, kai lošėjas praloš 15 proc. savo deklaruotų metinių pajamų. O jei pajamų nedeklaruos, tuomet pralošti per metus galės ne daugiau dviejų vidutinių algų šalyje – tai yra apie 4 tūkst. eurų. Kaip tai reikės įgyvendinti, lošimų organizatoriai neįsivaizduoja.

„Kas 30 dienų informacijos labai daug apie visus lošėjus, jų veiksmus lošimo platformose turės būti perduodama priežiūros tarnybai. Kaip visa tai atrodys? Kaip informacija bus pasiimama?“ – klausia Lošimų verslo asociacijos direktorius Mantas Zakarka.

Pernai į biudžetą lošimų organizatoriai sumokėjo 44 mln. eurų pajamų mokesčio. O Seimas mokestį nusprendė dar padidinti dešimtadaliu – iki 22 proc. Dauguma naujovių lošėjams ir lošimo įstaigoms turi įsigalioti po pusmečio ir dar vėliau.

O už įstatymų pažeidimus lošimų organizatoriams grės baudos nuo 2 iki 10 proc. metinių pajamų, kas, anot finansų ministrės, gali siekti ir iki 1 mln. eurų. Šiuo metu baudos siekia 25–50 tūkst. eurų.

