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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – „Tele2“: ekspertas pataria, kaip patikrinti savo interneto greitį

2026-11-16 10:35 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-16 10:35
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Ar žinote, kokiu greičiu iš tiesų veikia jūsų mobilusis internetas? Nors telefone matome 5G ženklą, reali sparta gali priklausyti nuo to, kur esame, kokį įrenginį naudojame ar net kuriuo paros metu atliekame matavimą. „Tele2“ technikos direktorius Baltijos šalims Valerij Kovzan paaiškina, kaip vos per penkias minutes patikrinti interneto greitį, ką reiškia skaičiai telefono ekrane ir kaip išnaudoti visas ryšio galimybes.

Valerij Kovzan

Ar žinote, kokiu greičiu iš tiesų veikia jūsų mobilusis internetas? Nors telefone matome 5G ženklą, reali sparta gali priklausyti nuo to, kur esame, kokį įrenginį naudojame ar net kuriuo paros metu atliekame matavimą. „Tele2“ technikos direktorius Baltijos šalims Valerij Kovzan paaiškina, kaip vos per penkias minutes patikrinti interneto greitį, ką reiškia skaičiai telefono ekrane ir kaip išnaudoti visas ryšio galimybes.

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Tarptautinė bendrovė „Ookla“, valdanti interneto greičio matavimo platformą „Speedtest“, pagal 2026 m. pirmojo pusmečio duomenis „Tele2“ 5G tinklą pripažino greičiausiu Lietuvoje. Ką toks įvertinimas reiškia kiekvienam iš mūsų ir kaip sužinoti, kokiu greičiu internetas veikia būtent mūsų telefone?

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„Daugelis žino, kad 5G leidžia naudotis itin sparčiu internetu, tačiau retas reguliariai patikrina tikrąjį jo greitį. O jis priklauso ne tik nuo tinklo galimybių, bet ir nuo telefono, aplinkos bei kitų veiksnių. Paprastas greičio testas gali padėti geriau suprasti, kaip veikia jūsų ryšys ir kur galima išnaudoti didžiausią jo spartą“, – sako V. Kovzan.

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Ar keli metrai gali pakeisti interneto greitį?

Mobiliojo interneto greitis skirtingose vietose gali būti nevienodas. Pavyzdžiui, prie lango, kambario viduryje ar lauke atlikti matavimai kartais parodo skirtingus rezultatus.

Taip yra todėl, kad ryšio signalui įtakos turi pastato sienos, langai, metalinės konstrukcijos ir atstumas iki bazinės stoties. Todėl net naudojantis tuo pačiu telefonu ir tuo pačiu tinklu sparta gali šiek tiek skirtis.

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Tai galima patikrinti per kelias minutes. Telefone išjunkite „Wi-Fi“, kad būtų naudojami mobilieji duomenys, atsidarykite „Ookla Speedtest“ programėlę arba svetainę ir atlikite po testą trijose vietose – kambario viduryje, prie lango ir lauke.

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Palyginkite rezultatus. Jei jie skiriasi, matavimus galima pakartoti kitu metu. Taip pamatysite, kokią įtaką interneto greičiui turi aplinka ir paros laikas.

Ką iš tikrųjų reiškia greičio testo skaičiai?

Atlikus „Ookla Speedtest“ matavimą, ekrane pasirodo keli rodikliai. Dažniausiai dėmesį patraukia atsisiuntimo greitis, matuojamas megabitais per sekundę (Mbps). Tačiau tai nėra vienintelis svarbus skaičius.

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Atsisiuntimo greitis parodo, kaip sparčiai duomenys pasiekia telefoną. Jis svarbus žiūrint aukštos raiškos vaizdo įrašus ar siunčiantis didelius failus.

Išsiuntimo greitis rodo, kaip greitai duomenys keliauja iš telefono į internetą. Jis aktualus keliant nuotraukas į debesiją, siunčiant vaizdo įrašus ar dalyvaujant vaizdo skambučiuose.

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Dar vienas rodiklis – delsa (angl. latency), arba “ping”. Ji matuojama milisekundėmis ir parodo, kaip greitai ryšys reaguoja į užklausą. Čia galioja kiek kitokia taisyklė: kuo skaičius mažesnis, tuo geriau. Maža delsa ypač svarbi žaidžiant internetinius žaidimus.

„Įdomu tai, kad didžiausias skaičius ekrane nebūtinai yra svarbiausias. Pavyzdžiui, filmų peržiūrai aktualus atsisiuntimo greitis, o internetiniams žaidimams – maža delsa. Todėl greičio testas gali papasakoti daugiau nei vien tai, kiek megabitų per sekundę pasiekia jūsų telefonas“, – aiškina „Tele2“ Technikos vadovas Baltijos šalims.

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Kaip „Ookla“ nustato, kieno 5G internetas greičiausias?

Vienas „Speedtest“ matavimas parodo konkretaus žmogaus tuo metu pasiekiamą interneto greitį. Tačiau daugybė realių vartotojų atliktų testų leidžia palyginti skirtingų mobiliojo ryšio operatorių tinklus.

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Būtent tokiais matavimais remiasi tarptautinė bendrovė „Ookla“. Pagal 2026 m. pirmojo pusmečio „Ookla Speedtest Intelligence“ duomenis, „Tele2“ 5G tinklas pripažintas greičiausiu Lietuvoje.

„Šis įvertinimas mums svarbus todėl, kad remiasi realių vartotojų patirtimi. „Tele2“ siekia, kad greičiausias 5G internetas Lietuvoje yra ne tik technologinis pasiekimas, bet ir kasdienė nauda klientams. Todėl nuolat investuojame į tinklo plėtrą ir jo pajėgumų didinimą“, – sako V. Kovzan.

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Per pirmuosius tris 2026 m. ketvirčius „Tele2“ į tinklą investavo 18,8 mln. eurų – 18 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Per šį laikotarpį įrengta 21 nauja bazinė stotis, o bendras jų skaičius Lietuvoje pasiekė 1 644. „Tele2“ 5G ryšys pasiekia jau 95 proc. šalies gyventojų.

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Kaip išnaudoti daugiau interneto galimybių?

Jei norite išnaudoti kuo didesnę mobiliojo interneto spartą, verta atkreipti dėmesį į kelis paprastus dalykus.

Pirmiausia patikrinkite, ar jūsų telefonas palaiko 5G ryšį ir ar jis įjungtas nustatymuose. Taip pat verta reguliariai atnaujinti įrenginio programinę įrangą. Dar geresnę skambučių kokybę padeda pajusti įjungta VoLTE funkcija nustatymuose - tai nieko papildomai nekainuoja.

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Jei naudojatės mobiliuoju internetu namuose per maršrutizatorių, jo vieta taip pat gali turėti įtakos greičiui. Išbandykite kelias vietas ir palyginkite rezultatus – kartais geresnę spartą galima pasiekti tiesiog perkėlus įrenginį.

Svarbu ir atskirti mobiliojo ryšio greitį nuo namų „Wi-Fi“ veikimo. Jei mobilusis internetas telefone veikia sparčiai, o per „Wi-Fi“ rezultatai skiriasi, verta patikrinti maršrutizatoriaus vietą,  nustatymus, taip pat laiku atnaujinti modemą.

„Greičio testas nėra vien būdas sužinoti, kiek megabitų per sekundę pasiekia jūsų telefonas. Jis leidžia geriau suprasti savo ryšį ir atrasti, kaip jį išnaudoti. Kartais tam pakanka vos penkių minučių ir kelių paprastų matavimų“, – apibendrina V. Kovzan.

Straipsnį parengė: UAB, Tele2.

Gairės:
tele2
valerij kovzan

indeliai.lt

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Gairės:
tele2
valerij kovzan
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