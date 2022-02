Gintarė Skaistė: Minsko draudimai smarkiai nepaveiks Lietuvos ekonomikos

Pasak Gintarės Skaistės, konkrečios pagalbos priemonės nuo draudimo galbūt nukentėsiančiam verslui nėra svarstomos, tačiau rengiamos universalios priemonės prieš trečiųjų šalių, įskaitant Kiniją, prekybos ribojimus.

„Nepaisant to, kad tranzitu jau jų (prekių – BNS), tarkime, nebūtų galima gabenti, bet kadangi joms paklausa yra, bet kokiu atveju logistinę grandinę sudėlioti net ir kitokią yra tikrai įmanoma. Dirbame su konkrečiomis įmonėmis tam, kad būtų galima išspręsti jų problemas ir situacija tikrai yra valdoma. Manau, kad realiai ženklaus poveikio mūsų ekonomikai neturėtų būti“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė finansų ministrė.

Pasak G. Skaistės, parama nukentėjusioms įmonėms būtų teikiama per „Invegą“, suteikiant lengvatines paskolas.

„Yra rengiamos priemonės per „Invegą“ trečiųjų šalių prekybos ribojimams įveikti, nes turbūt turime įvairiausių situacijų tiek su Baltarusija, tiek su Kinija. Tam, kad būtų galima tokias situacijas valdyti ir joms pasirengti, bus parengtos universalios priemonės, kurios bus skirtos ir tokioms situacijoms“, – teigė ministrė.

„Pagalba verslui yra kuriama per įvairias finansines priemones, ne per konkrečias subsidijas, bet labiau per apyvartines paskolas, padedant prisitaikyti, susirandant naujas rinkas“, – pridūrė ji.

Minskui trečiadienį pranešus apie geležinkeliais gabenamų naftos produktų ir trąšų tranzito iš Lietuvos draudimą, „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) teigia, kad grupės krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ vertina galimybes šiuos krovinius vežti per Lenkiją.

Draudimas, pasak Minsko, įsigalios nuo pirmadienio, vasario 7 dienos.

Pasak LTG, iš Lietuvos per Baltarusiją daugiausiai vežami naftos produktai, trąšos, juodieji metalai. Naftos produktus ir azoto trąšas į Ukrainą gabena „Orlen Lietuva“ ir Jonavos „Achema“.