Ginklų gamykla viena koja jau žengia link Lietuvos: Kasčiūnas įsitikinęs, kad „mes privalėjome turėti“

Netyla kalbos, kad nauja karinės amunicijos gamykla, kuri gamintų 155 mm sviedinius, iškils Lietuvoje. Vyriausybė palaimino įstatymų pataisas, kurios leistų per pusmetį supaprastinta tvarka, be iš anksto suderintų statybos leidimų bei kitų procedūrų, statyti amunicijos fabriką. O pagrindinis galimas investuotojas: vokiečių karinės pramonės milžinė „Rheinmetall“, kuri, pasak Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, per artimiausias savaites turėtų apsipręsti, ar jai verta investuoti Lietuvoje.