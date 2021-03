Gerokai išaugo lietuviškų prekių eksportas į užsienį

Lietuvos užsienio prekybos perteklius sausį siekė 107,4 mln. eurų, tuo metu prieš metus buvo 106,8 mln. eurų užsienio prekybos deficitas, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, pranešė Statistikos departamentas.

Be mineralinių produktų, eksportas per metus išaugo 4,1 proc., importas sumažėjo 5,7 procento. Vien lietuviškos kilmės prekių eksportas be mineralinių produktų padidėjo 12,6 procento.

Anot statistikų, eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs įvairių chemijos produktų (4,5 karto), javų (3,3 karto) eksportas, tuo metu importo sumažėjimą lėmė kritęs naftos (33,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (14,1 proc.) importas.

Sausį Lietuva daugiausia eksportavo į Jungtines Valstijas (9,2 proc.), Vokietiją (8,6 proc.), Latviją (8,4 proc.), Rusiją (8,3 proc.), o importavo iš Vokietijos (13,1 proc.), Lenkijos (12,8 proc.), Rusijos (9,9 proc.), Latvijos (8,5 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į JAV (11,8 proc.), Vokietiją (9,9 proc.), Nyderlandus (7,8 proc.), Lenkiją (6,6 proc.) ir Švediją (6,3 proc.).

Lietuva daugiausia eksportavo chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (19,6 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (13,4 proc.) bei įvairių pramonės dirbinių (9 proc.). Daugiausia importuota mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (19,2 proc.), mineralinių produktų (14,2 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12,9 proc.).

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (20,2 proc.), įvairių pramonės dirbinių (12,6 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (8,7 proc.), augalinių produktų (7,9 proc.), naftos produktų (6,9 proc.).

Per mėnesį (sausį, palyginti su 2020-ųjų gruodžiu) eksportas sumažėjo 15,4 proc., importas – 13,9 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas per mėnesį sumenko 5,5 procento.