„Genetiniai ištekliai“ atsisakė siūlyto sklypo Kėdainių rajone: „Dirbti nėra galimybių“

Kaip BNS informavo įmonės vadovas Audrius Zalatoris, bendrovės valdyba praėjusią savaitę nepritarė tokiam Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasiūlymui – ministerija su dronų gamintoja rugsėjo viduryje pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį.
Valdyba nubalsavo prieš ministerijos pasiūlymą
Anot A. Zalatorio, valdyba vienbalsiai nubalsavo prieš ministerijos pateiktą pasiūlymą, nes sklypas yra nutolęs apie 50 kilometrų nuo įmonės valdomų trijų teritorijų Panevėžio rajone.
„Niekas nesigauna mums. (...) Ten mums dirbti nėra galimybių, – BNS sakė įmonės vadovas. – Važinėt 50 kilometrų, ten reik važiuot ir sėti, ir purkšti, ir derlių nuimt.“
A. Zalatoris svarstė, kad įmonei vietoj sklypo kaip alternatyva galėtų būti pasiūlyta piniginė kompensacija, tačiau kokio dydžio ji galėtų būti, jis neatsakė: „Negaliu įvardint.“
Anto jo, valdyba balsavo vienbalsiai. Joje yra keturi nariai: du nepriklausomi – Vygantas Sliesoraitis ir Kęstutis Butkus – bei dvi ŽŪM atstovės – Virginija Žoštautienė ir Regina Mininienė.
„Genetiniai ištekliai“, be dronų gamyklos statyboms valstybės skirto 125 ha ploto sklypo, iš valstybės nuomojasi dar du sklypus Upytės seniūnijoje, visų jų plotas siekia apie 271 ha.
Vyriausybė dar 2024 metais juos leido skirti būsimoms valstybės investicijoms ir įtraukė į tokių sklypų sąrašą.
Kaip rašė BNS, „RSI Europe“ iki 50 mln. eurų vertės gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti beveik 125 ha ploto sklype Upytės seniūnijoje, o jos statybas numatoma pradėti kitų metų pradžioje.
Mažeika apgailestavo apie tai sužinojęs iš viešosios erdvės
BNS rugsėjį paskelbus apie būsimos gamyklos vietą, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika apgailestavo apie tai sužinojęs iš viešosios erdvės. Jis teigė, kad iš anksto informavus apie planuojamą gamyklos vietą, būtų buvę lengviau pasiruošti įmonės veiklos iškeldinimui ir jos tęstinumui.
„Genetiniai ištekliai“ jau anksčiau yra netekę apie 340 ha ploto žemių – 2024 metų liepą mainais už Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Gyvulininkystės instituto naudotus sklypus, perduotus Vokietijos „Rheinmetall“ amunicijos gamyklai Radviliškio rajone, šalia Baisogalos, jam buvo perduoti šeši 352 ha ploto sklypai netoli Šeduvos ir Baisogalos.
Penkis iš tuomet perduotų sklypų valstybė nuomojo bendrovei „Genetiniai ištekliai“, jie naudoti įmonės avininkystės padalinio veiklai.