Gedimai Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – neveikia dalis paslaugų

„Verslo liudijimų, gyventojų pajamų deklaravimas, iSAF , iVAZ ir absoliučiai visos VMI sistemos šiuo metu nepasiekiamos“, – pastebėjo Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija.

Tiesa, vėliau ji žinią patikslino pagal buhalterių bendruomenės gedimo testavimą:

„Prisijungimas: veikia viskas, išskyrus Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS), bet su sąlyga, kad jungiatės su e-parašu ir ne per banką, bet per valdžios vartus arba per VMI svetainę. Jei e-parašo neturite, prisijungti nepavyks.

Neveikia EDS su visais įmanomais prisijungimo būdais. EDS – tai visų mokesčių mokėtojų deklaracijų pateikimo sistema, kurioje deklaracijas teikia gyventojai ir įmonės.“

REKLAMA

REKLAMA

Iki 10 val. ryto VMI portalui tv3.lt neatsakė, dėl ko sugedo jos sistemos ir kiek laiko jos neveiks.

Po kurio laiko VMI informavo, kad šiuo metu klientai prie e. VMI sistemų gali prisijungti tik per e. valdžios vartus.

REKLAMA

Problema yra sprendžiama, sutrikimai šiuo metu yra šalinami. Prie deklaravimo sistemos laikinai prisijungti klientai negali, tačiau skubantiems deklaruoti pajamas, primename, kad tam padaryti laiko turite iki gegužės 2 d., tad rekomenduojame prie EDS bandyti prisijungti vėliau.

Pažymima, kad prireikus skubiai gauti VMI paslaugas (įsigyti verslo liudijimą ar įregistruoti individualią veiklą su pažyma), tai padaryti galima paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonu +370 5 260 5060“, – nurodo VMI ir atsiprašo už laikinus nepatogumus.