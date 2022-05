„Gazprom“ pranešė nutraukiantis dujų tiekimą vamzdynu Jamalas-Europa

Šio dujotiekio maksimalus pralaidumas – 33 mlrd. kubinių metrų per metus, tačiau pastaraisiais mėnesiais jo galimybėmis „Gazprom“ beveik nesinaudojo.

„Gazprom“ atstovas spaudai Sergejus Kuprijanovas paaiškino, kad Maskvos įvestos sankcijos reiškia draudimą naudoti bendrovės „EuRoPol GAZ“, valdančios 683 kilometrų ilgio Jamal-Europa atkarpą Lenkijoje, aktyvus, pat pat jos yra sietinos su Vokietijos vyriausybės sprendimu „Gazprom“ antrinės įmonės Vokietijoje „Gazprom Germania“ valdymą laikinai perduoti Federalinė tinklų agentūra (Bundesnetzagentur).

Savo ruožtu pastaroji pareiškė nesitikinti, kad šis Rusijos žingsnis turės kokių nors svarių padarinių Vokietijos aprūpinimui dujomis.

„Dujos šiuo vamzdynu Vokietijai jau kurį laiką beveik netiekiamos, o pagrindinės jų apimtys buvo nukreipiamos į Lenkiją, taip pat ir atbuline eiga“, – Vokietijos visuomeninei transliuotojai „Deutsche Welle“ sakė „Bundesnetzagentur“ atstovas spaudai.

Kaip jau buvo skelbta, Rusija balandžio pabaigoje sustabdė dujų tiekimą Lenkiją, atsisakusiai už jas mokėti rubliais, tačiau Varšuva to nesureikšmino, pabrėždama, jog tokiam Maskvos sprendimui buvo pasiruošusi, o be to, 2022-ieji – paskutiniai dujų pirkimo iš „Gazprom“ metai.

Šios savaitės viduryje Rusijos valdžia paskelbė sankcijas buvusioms „Gazprom“ antrinėms įmonėms „Gazprom Germania“ ir „EuRoPol GAZ“. Sprendimas buvo priimtas įgyvendinant Rusijos prezidento Vladimiro Putino įsaką „Dėl atsakomųjų specialių ekonominių priemonių taikymo dėl nedraugiškų kai kurių užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų veiksmų“.