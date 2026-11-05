Per metus gamintojų kainos euro zonoje padidėjo 11,1 proc., o ES – 10,9 proc.
Didžiausias mėnesinis pramonės gamintojų kainų augimas užfiksuotas Bulgarijoje (4,6 proc.), Lietuvoje (4,2 proc.), Graikijoje ir Ispanijoje (po 3,9 proc.), o Liuksemburge ir Maltoje gamintojų kainos išliko stabilios (po 0 proc.).
Didžiausias metinis pramonės gamintojų kainų augimas užfiksuotas Bulgarijoje (22,9 proc.), Airijoje (19,9 proc.) ir Lietuvoje (19,0 proc.), o vienintelis sumažėjimas užfiksuotas Liuksemburge (8,1 proc.).