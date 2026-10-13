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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Estijos „Infortar“ leista nusipirkti „Litagrą“

2026-10-13 16:01 / šaltinis: BNS
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2026-10-13 16:01
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Konkurencijos taryba leido Estijos investicijų bendrovės „Infortar“ antrinei įmonei „Infortar Agro“ įsigyti Lietuvos žemės ūkio verslo grupę „Litagra“, antradienį pranešė taryba.

Pinigai (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)

Konkurencijos taryba leido Estijos investicijų bendrovės „Infortar“ antrinei įmonei „Infortar Agro“ įsigyti Lietuvos žemės ūkio verslo grupę „Litagra“, antradienį pranešė taryba.

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„Dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – tegia taryba.

Kaip skelbta anksčiau, „Infortar Agro“ 48,9 proc. įmonės akcijų įsigis iš bendrovės įkūrėjo Gintaro Kateivos, 48,81 proc. – iš turto valdymo grupės „Invalda INVL“, o dar 2,3 proc. – iš Adomo Grigaičio.

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Rugsėjo pradžioje skelbta, kad įgyvendinus sandorį „Infortar“ taps didžiausia pieno gamintoja Baltijos šalyse. Sandorio vertė neskelbiama.

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Baigus sandorį grupės ūkiuose iš viso bus laikoma 16,6 tūkst. gyvulių, metinė pieno gamyba pasieks 93 tūkst. tonų, o bendras dirbamos žemės plotas išaugs iki 23 tūkst. hektarų. Nauja „Infortar“ veiklos kryptimi taps paukštininkystė, įskaitant kalakutų ir broilerių ūkius.

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1991 metais įkurta „Litagra“ užsiima pienininkyste, augalininkyste, paukštininkyste, pašarų gamyba bei kita su žemės ūkiu susijusia veikla. Grupėje yra bendrovės „Joniškio grūdai“, „Litagros“ žemės ūkio centras, Estijos įmonė „Agrohold Estonia“ ir kitos – iš viso 34 įmonės.

2025 metų grupės konsoliduotos pajamos siekė 69 mln. eurų ir buvo 26,1 proc. didesnės nei užpernai (54,7 mln. eurų), ji uždirbo 8,5 mln. eurų grynojo konsoliduoto pelno – 2,5 karto daugiau (3,4 mln. eurų), rodo įmonės ataskaita.

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Grupės konsoliduotas pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) pernai siekė 14,5 mln. eurų.

Grupė dirba iš viso 10,5 tūkst. hektarų žemės, joje yra beveik 400 darbuotojų.

„Infortar“ veikia septyniose šalyse. Pagrindinės jos veiklos sritys yra jūrų transportas, energetika ir nekilnojamasis turtas – joje yra 107 bendrovės, įskaitant tris asocijuotas ir dvi pastarųjų antrines įmones. Be asocijuotų bendrovių „Infortar“ dirba 6,9 tūkst. žmonių.

Praėjusiais metais „Infortar“ įsigijo vieną didžiausių pieno gamintojų Estijoje „Estonia Farms“, o 2024 metais – „Halinga Farms“. Jų ūkiuose laikoma 8,3 tūkst. melžiamų karvių ir prieauglio, o per dieną juose pagaminama iki 160 tonų pieno. Grupės antrinės bendrovės valdo daugiau kaip 13 tūkst. hektarų žemės.

indeliai.lt

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