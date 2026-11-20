Parkas pastatytas bendradarbiaujant su „Metsagrupp“. Projektą bendrai finansavo Europos investicijų bankas (EIB), SEB ir „Luminor“.
270 hektarų plote įrengta apie 340 tūkst. saulės modulių. Parkas per metus gali pagaminti tiek elektros, kiek per tą patį laiką suvartoja beveik 90 tūkst. vidutinių Estijos namų ūkių.
Šalia saulės parko statoma baterijų sistema
Risti saulės parkas yra pirmasis didesnio energetikos projekto etapas. Bendradarbiaujant su „Rolls-Royce“, jau pradėta statyti 143 MW galios ir 294 megavatvalandžių (MWh) talpos baterijų sistema. Tikimasi, kad ji pradės veikti 2027 metais.
Regione taip pat planuojamas vėjo jėgainių parkas ir duomenų centras. Pasak „Sunly“ vadovo Priito Lepaseppo, Risti parko statybų pabaiga padidins Estijos atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumus. Bendrovė siekia tame pačiame regione derinti elektros gamybą, kaupimą ir didelio masto vartojimą, bendradarbiaudama su vietos bendruomene.