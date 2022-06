ESO: nepriklausomą elektros tiekėją pasirinko 86 proc. antrojo etapo vartotojų

Tiekėjo nepasirinko apie 100 tūkst. gyventojų, pranešė „Elektros skirstymo operatorius“ (ESO).

Terminas pasirinkti nepriklausomą tiekėją buvo pratęstas vieną savaitę daliai gyventojų nesuspėjus sudaryti sutarčių – nuo birželio 18 iki 26 dienos imtinai. Pasak ESO, tuo pasinaudojo daugiau nei 30 tūkst. elektros vartotojų.

1–5 tūkst. kilovatvalandžių (kWh) per metus suvartojantiems buitiniams vartotojams, kurie nesuspėjo pasirinkti tiekėjo, nuo liepos ESO laikinai teiks garantinio tiekimo paslaugą, o jos kaina bus 25 proc. didesnė nei praėjusio mėnesio vidutinė biržos kaina, be to, teks papildomai mokėti už elektros persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas. Nepriklausomą tiekėją vartotojai galės rinktis ir toliau.

Trečiojo etapo vartotojai, suvartojantys mažiau nei 1 tūkst. kWh elektros per metus, nepriklausomą tiekėją turės pasirinkti iki šių metų gruodžio vidurio. Jų yra daugiau nei 600 tūkst.

ESO pranešė, jog iš maždaug 1,6 mln. visų nepriklausomą tiekėją turinčių pasirinkti vartotojų sprendimą jau priėmė 66,4 proc., arba daugiau nei 1 mln.

Galutinis elektros rinkos liberalizavimo terminas – 2022 metų gruodžio 31 diena.