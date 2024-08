ESO liepą prie tinklo prijungė 4,2 tūkst. naujų gaminančių vartotojų

Pranešama, kad 3 709 prie tinklo prijungti vartotojai įsirengė saulės elektrines. Tuo metu dar 553 gyventojų tapo nutolusių saulės parkų klientais.

ESO duomenimis, per liepą pajungtų naujų gaminančių vartotojų leistinoji generuoti galia siekia 45,7 megavatus (MW), o per metus toks kiekis vartotojų galės pagaminti apie 45 gigavatvalandžių (GWh) elektros energijos. Vien per liepos mėnesį savo poreikiams gaminantys elektros energiją, jos pasigamino 16 proc. visos metinės generacijos.

Visgi nors liepą ir augo gaminančių vartotojų skaičius, elektros energijos pastarąjį mėnesį buvo sugeneruota mažiau nei gegužę ar birželį.

„Liepos mėnesį gaminančių vartotojų sugeneruotos elektros energijos kiekis yra šiek tiek mažesnis nei gegužę ir birželį, nes liepą generacija buvo mažesnė dėl aukštos oro temperatūros ir gana didelio skaičiaus lietingų dienų. Saulės elektrinių moduliai veikia efektyviausiai, kai yra saulėtos, apšviestos, bet šiek tiek vėsesnės dienos“, – pranešime cituojamas ESO Paslaugų vystymo vadovas Lukas Čibiras.

Kaip nurodo ESO, per liepą visi gaminantys vartotojai į ESO tinklą patiekė 143 GWh elektros energijos – du trečdalius šio energijos kiekio sugeneravo ant klientų stogų esančios elektrinės, trečdalis yra iš nutolusių gaminančių vartotojų parkų.

Liepą gaminantys vartotojai sugeneravo virš 14,6 proc. visos Lietuvos suvartotos elektros energijos. Tai yra kiek mažesnis nei birželio mėnesį pagamintas elektros energijos kiekis. Pirmą vasaros mėnesį gaminantys vartotojai pagamino 152 GWh elektros energijos arba 16 proc. viso sunaudoto elektros kiekio Lietuvoje.