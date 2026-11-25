Baudos už Europos Sąjungos (ES) konkurencijos taisyklių pažeidimą skirtos Šveicarijos bendrovėms „Firmenich“ ir „Givaudan“ bei JAV grupei „International Flavors & Fragrances“ (IFF). Europos Komisijos tyrimas parodė, kad įmonės daugelį metų keitėsi duomenimis apie kainas, sąnaudas ir kita komerciškai jautria informacija. Jos dalijosi ir duomenimis apie sandorius su Jungtinės Karalystės bendrove „Unilever“, didžiausia pasaulyje vartojimo prekėms skirtų kvapiųjų medžiagų pirkėja.
Už konkurenciją atsakinga eurokomisarė Teresa Ribera sakė, kad dėl tokio įmonių elgesio tikriausiai padidėjo jų klientų, gaminančių kosmetiką, ploviklius ir valymo priemones, sąnaudos. Dėl to Europos gyventojai, pasak jos, už savaitinius pirkinius galėjo mokėti daugiau.
Kvapiosios medžiagos naudojamos tūkstančiuose kasdienio vartojimo prekių, įskaitant asmens higienos priemones ir skalbiklius.
Kokios baudos skirtos bendrovėms
Didžiausia, apie 252,3 mln. eurų, bauda skirta „Givaudan“. „Firmenich“ skirta apie 137,6 mln. eurų, o IFF – apie 81,9 mln. eurų bauda. Pasak Europos Komisijos, nustatant baudas atsižvelgta į tai, kad visos trys įmonės bendradarbiavo su Komisija ir pripažino savo dalyvavimą kartelyje bei atsakomybę.
Kartelis veikė nuo 2019 iki 2023 metų ir apėmė visą Europos ekonominę erdvę, kuriai priklauso 27 ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.
Europos Komisija netikėtus patikrinimus atliko 2023 m. kovą, o oficialų tyrimą pradėjo 2025 m. lapkritį. Ji bendradarbiavo su JAV, Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos konkurencijos priežiūros institucijomis.