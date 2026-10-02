„EPSO-G Invest“ valdys 25,1 proc. „Lithuania Defense Services“ Kauno LEZ akcijų

Po sandorio ketvirtadalį LDS akcijų valdysianti įmonė priklauso valstybinei grupei „EPSO-G“ ir „Valstybiniam investiciniam kapitalui“ (VIK), pranešė Finansų ministerija.
Pagal susitarimą, dabar įmonę valdančios Vokietijos kapitalo bendrovės „Rheinmetall Landsysteme“ ir „KNDS Deutschland“ kartu per „Lithuania Defense Services“ investuos ir plėtos tankų surinkimo bei remonto gamyklą.
Tikimasi, kad bendra įmonė galės aptarnauti Lietuvoje dislokuotos Vokietijos brigados šarvuotosios technikos parką ir priimti užsakymus iš kitų regiono valstybių.
Pradėtos statybos
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį Kauno LEZ pradėtos maždaug 29 mln. eurų vertės gamyklos statybos, visa investicija į gamyklą Karmelavoje sudarys apie 50 mln. eurų.
Vyriausybė šiemet šį projektą pripažino užtikrinančiu neatidėliotinus valstybės poreikius – jam taikomos specialios investavimo sąlygos.
13 tūkst. kv. metrų ploto gamykla bus statoma beveik 10 hektarų teritorijoje, joje bus sukurta iki 100 darbo vietų. „Lithuania Defense Services“ užsakymu gamyklą projektuoja ir stato bendrovė „YIT Lietuva“.
Gamyklos statybas planuojama baigti kitų metų lapkritį, o pirmasis tankas turėtų būti surinktas iki 2028 m. pabaigos.
2024 m. gegužę Lietuva pasirašė Vokietijos gynybos ministerijos inicijuotą „Cooperative Procurement Arrangement“ – bendro pirkimo susitarimą.
Kartu su Vokietija, Čekija ir Nyderlandais Lietuva išreiškė ketinimą bendrai įsigyti naujausio modelio „Leopard 2A8“ pagrindinius kovos tankus, vairavimo mokymo tankus, kovinės paramos mašinas bei įgulų rengimui reikalingas simuliacines sistemas.
Šis susitarimas sudarė galimybę prisijungti prie Vokietijos sudarytų preliminarių sutarčių ir įsigyti standartizuotą kovinę techniką tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Vokietija.
2024 m. gruodį pasirašyta pagrindinių kovos tankų pirkimo sutartis.
Pagal ankstesnį planuotą finansavimą buvo numatyta, kad tankai bus pristatyti 2029-2034 m., o pagal dabartinį susitarimą, kuris apima pramoninį bendradarbiavimą, visi tankai Lietuvos kariuomenei bus pristatyti iki 2030 m.
Iš viso Lietuva yra užsakiusi 44 „Leopard“ tankus.