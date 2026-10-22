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EP siūlo metano taršos reikalavimus energijos importuotojams atidėti trejiems metams

2026-10-22 15:37 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-22 15:37
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Europos Parlamentas (EP) ketvirtadienį pasiūlė prievolę naftos, dujų ir anglies importuotojams stebėti ir apskaityti metano taršą atidėti trejiems metams, o ne vieniems, kaip siūlo Europos Komisija (EK). Dėl galutinio taisyklių teksto dar bus deramasi su ES Taryba.

Asociatyvi archyvo iliustracija (nuotr. 123rf.com)

Europos Parlamentas (EP) ketvirtadienį pasiūlė prievolę naftos, dujų ir anglies importuotojams stebėti ir apskaityti metano taršą atidėti trejiems metams, o ne vieniems, kaip siūlo Europos Komisija (EK). Dėl galutinio taisyklių teksto dar bus deramasi su ES Taryba.

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EP pranešime spaudai nurodoma, kad EK pasiūlė reikalavimų įsigaliojimą atidėti vieniems metams, atsižvelgusi į energijos išteklių importuotojų nuogąstavimus. Jų teigimu, dėl įtampos energetikos rinkose ir naujų metano taršos stebėsenos bei apskaitos reikalavimų gali nepavykti užtikrinti pakankamo juos atitinkančių dujų, naftos ir anglies tiekimo ES.

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EP siūlo reikalavimus taikyti nuo 2031 metų

Įvertinę galimą neigiamą poveikį energijos kainoms, europarlamentarai pasiūlė prievolę atidėti trejiems metams. Pagal jų siūlymą žalios naftos, gamtinių dujų ir anglies importuotojai metano taršos stebėseną, duomenų teikimą ir tikrinimą turėtų vykdyti vėliausiai nuo 2031 metų gegužės 31 dienos.

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Reikalavimas informuoti apie importuojamos energijos gavybos sukeliamos taršos metanu intensyvumą būtų taikomas nuo 2031 metų rugpjūčio 5 dienos, o ne nuo EK siūlomos 2029 metų rugpjūčio 5 dienos.

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EP nariai kartu siūlo taisyklių įgyvendinimo atidėjimo netaikyti energijai, importuojamai iš valstybių, kurioms ES taiko sankcijas.

Jie taip pat nori, kad EK iki 2029 metų liepos 1 dienos informuotų apie pasirengimą įgyvendinti reikalavimus: galimų baudų už taisyklių nesilaikymą mechanizmo sukūrimą, tikrintojų akreditaciją, metano taršos intensyvumo nustatymo metodologiją ir tiekimo saugumą.

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Dėl galutinių pataisų dar vyks derybos

EP siūlomoms taisyklių pataisoms pritarė 341 EP narys, 225 nepritarė, o šeši susilaikė. Dėl galutinio taisyklių teksto suderinimo dar vyks europarlamentarų derybos su ES Taryba.

Metano taršą energijos sektoriuje mažinančios taisyklės įsigaliojo 2024 metais. Jos nustato metano taršos matavimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, nuotėkio nustatymo ir šalinimo bei ventiliacijos ir deginimo ribojimo reikalavimus. Tai pirmasis pasaulyje išsamus teisės aktas, taip pat reglamentuojantis metano išlakas, susijusias su naftos, dujų ir anglies importu.

indeliai.lt

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