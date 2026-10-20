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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

EP pritarė naujoms keleivių teisėms: pinigus už atšauktą skrydį grąžintų per 14 dienų

2026-10-20 16:09 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-20 16:09
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Europos Parlamentas (EP) antradienį pritarė atnaujintoms keleivių teisių Europos Sąjungoje taisyklėms. Jos sustiprintų keleivių apsaugą ir patikslintų informaciją, kurią jie turi gauti sutrikus kelionei.

Oro uostas. Asociatyvi archyvo nuotrauka (ELTA nuotr.)

Europos Parlamentas (EP) antradienį pritarė atnaujintoms keleivių teisių Europos Sąjungoje taisyklėms. Jos sustiprintų keleivių apsaugą ir patikslintų informaciją, kurią jie turi gauti sutrikus kelionei.

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Atnaujintoms ES taisyklėms pritarė 652 EP nariai, du nepritarė, o aštuoni susilaikė. Kad jos įsigaliotų, dar būtinas formalus ES Tarybos pritarimas. Tai leistų taisykles pradėti taikyti nuo 2027 metų spalio 23 dienos.

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Su ES Taryba jau suderintos keleivių teisių apsaugos taisyklės bus taikomos asmenims, kurie renkasi pagrindines transporto rūšis – lėktuvus, traukinius, autobusus ar laivus, nurodoma EP pranešime.

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Pinigų grąžinimas per tarpininką

Taisyklėse patikslinamas pinigų grąžinimo terminas, kai atšauktas skrydis užsakytas per tarpininką, pavyzdžiui, kelionių agentą ar internetinę užsakymų platformą. Keleiviai turės teisę per 14 dienų nuo skrydžio atšaukimo susigrąžinti visą sumokėtą sumą, įskaitant visus tarpininkavimo mokesčius. Oro vežėjas privalės pervesti lėšas tarpininkui ne vėliau kaip per septynias dienas, o tarpininkas – keleiviui dar per septynias dienas. Prieš parduodami bilietus tarpininkai turės informuoti oro keleivius apie pinigų grąžinimo procesą ir galimybę susigrąžinti visą už lėktuvo bilietus sumokėtą sumą, įskaitant tarpininkavimo mokestį.

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Siekiant padėti keleiviams kreiptis dėl kompensacijų už vėluojančias ar atšauktas keliones, ES taisyklėmis nustatomos standartizuotos prašymų formos. Jos bus prieinamos visomis ES kalbomis Europos Komisijos svetainėje. Be to, sustiprinamos neįgaliųjų teisės: juos lydintys asmenys galės keliauti kartu nemokamai, jei tokios palydos reikalauja oro linijos.

Taisyklėmis sustiprinamos ir nacionalinės jų įgyvendinimo priežiūros institucijos. Joms suteikiama teisė be išankstinio skundo atlikti transporto vežėjų auditus ar tyrimus.

indeliai.lt

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