Energetikos ministras: sprendimą dėl permokų ESO grąžinimo buvo galima rasti anksčiau

„Džiugu, kad surado reguliatorius su įmone sprendimą, kaip tą klausimą galima išsispręsti. Be abejo, gaila, kad kilo ir ažiotažas, ir galbūt tokius sprendimus, kurie buvo dabar surasti, galima buvo ir anksčiau surasti“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė D. Kreivys.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) vadovas Renatas Pocius trečiadienį BNS sakė, kad po konsultacijų pakoreguotą beveik 158 mln. eurų permokos vartotojams grąžinimo grafiką taryba turėtų patvirtinti posėdyje sausio 4 dieną.

Maždaug 57 mln. eurų ESO permoką gyventojams siūloma grąžinti nuo 2024 metų balandžio, o ne nuo liepos, kaip siūlyta anksčiau, taip pusmečiu būtų paspartintas galutinis atsiskaitymas tiek su buitiniais vartotojais, tiek su įmonėmis.

Kreivys: gyventojai neturėjo permokėti

D. Kreivio teigimu, gyventojai neturėjo permokėti, nepriklausomai nuo permokos sumos.

„Suprantu, kad tikrai 160 milijonų – tikrai dideli pinigai, jeigu paskaičiuoti, kiek iš žmogaus, tai nebuvo po 80, po keletą gal eurų žmonės permokėjo, be abejo, ir to negali būti, jie bus bus sugrąžinti ir per trumpesnį laikotarpį“, – teigė D. Kreivys.

Elektros energetikos sektoriaus auditą atlikusi Valstybės kontrolė spalį konstatavo, kad visi vartotojai bendrovei ESO 2018–2021 metais permokėjo 160 mln. eurų, arba vidutiniškai 88,8 euro. Savo ruožtu VERT skaičiuoja, jog vien buitiniai vartotojai vidutiniškai per šį laiką permokėjo vidutiniškai 30 eurų.

Teigta, jog vartotojų permoka nustatyta skaičiuojant 2018–2021 metų investicijų kainas, pritaikius 2021 metais atnaujintą LRAIC (Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų – BNS) modelį. Vis dėlto ESO tai laiko atgaline data pritaikytais metodiniais pakeitimais, tuo metu, pasak R. Pociaus, 160 mln. eurų vartotojų permoka ESO susidarė dėl su reguliuotoju nesuderintų investicijų ir neturi nieko banda su pakeista metodika.

Ministro teigimu, ESO vistiek toliau privalės investuoti dideles sumas į elektros tinklus.

„Investicijos į tinklus yra būtinos ir ESO privalo toliau investuoti dideles sumas, kad mes galėtume pasiekti tų tikslų, kuriuos keliame – kaip energetinis savarankiškumas, kaip tinklai būtų atitinkamos kokybės, kad nebūtų sutrikimų daugybę ir panašiai. Jie siekiami ir einame į tą pusę, bet būna taip, kas šaukštas deguto visą medaus statinę sugadina, taip gavosi ir šiuo atveju“, – kalbėjo D. Kreivys.

Jis tikisi, kad ateityje tokių klaidų nebus: „Na, bet vėlgi, turbūt pamoka gera visiems ir manau, kad ateityje tokių klaidų nebus“.