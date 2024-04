Energetikos ministerija įmones, ūkininkus ir bendrijas kviečia įsirengti elektros kaupimo įrenginius

„Lietuvoje sparčiai didėja energijos gamyba iš saulės ir vėjo elektrinių, todėl kaupimo įrenginiai tampa būtina priemone, leidžiančia kaupti perteklinę energiją ir ją panaudoti vėliau, kai nėra galimybės visą energiją suvartoti iš karto. Dėl paramos energijos kaupimui galės kreiptis tiek jau turintys įrengtą saulės ar vėjo elektrinę, tiek planuojantys įsirengti“, – išplatintame pranešime cituojamas energetikos ministras Dainius Kreivys.

Ministerijos teigimu, elektros energijos kaupimo įrenginiai leidžia padidinti energetinę nepriklausomybę ir kaupti dalį gaminamos elektros energijos pertekliaus bei panaudoti ją vėliau.

Paramos kvietimų priemones administruos Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms arba šiuos kriterijus atitinkantiems ūkininkams, atsinaujinančių išteklių energijos, piliečių energetikos bendrijoms ir pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, siekiantiems įgyti bendrijos statusą, valstybė kompensuos 40 proc. išlaidų kaupimo įrenginiui.

Paramos intensyvumas bus skaičiuojamas nuo fiksuoto dydžio, kuris yra 744,23 eurai už ličio geležies fosfato kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh) be PVM ir 646,41 eurai už ličio jonų kaupimo įrenginio kWh be PVM. Kaupimo įrenginiai turės būti įrengti per 12 mėnesių.

Planuojama, kad iki 2026 metų vidurio bus sukurta 15 MWh naujų elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių saugojimo pajėgumų.

Finansavimas skiriamas Iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „Naujos kartos Lietuva“ lėšų.