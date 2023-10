EK atstovai: Lietuva nepateikė svarių argumentų peržiūrėti mokesčių reformos terminus

„Pagal RRF reglamentą tam, kad būtų keičiami jau esami rodikliai, jų pasiekti turi būti neįmanoma ir tas neįmanomumas turi atsirasti dėl objektyvių priežasčių“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė EK atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega, komentuodamas Komisijos sprendimą atmesti Lietuvos prašymą atidėti terminus iki 2025-ųjų pradžios.

„Mes nematome, kad būtų įvykdytos RRF sąlygos, leidžiančios kažkaip atidėti RRF rodiklių įgyvendinimą“, – pridūrė jis.

Lietuvos deleguotas EK narys Virginijus Sinkevičius taip pat teigė, jog prašydamas pakoreguoti su mokesčių reforma susijusius RRF plano terminus Vilnius nepateikė pagrįstų argumentų.

„Žiūrint į RRF taisykles, reikia pateikti arba pasiūlyti alternatyvą, kuri atlieptų tą priemonę. Vyriausybė to nepadarė. Jos tikslas – teisingesnė mokesčių sistema ir efektyvesnis viešasis sektorius, tačiau paaiškinti, kokios objektyvios priežastys to pasiekti neleidžia, to nebuvo padaryta. Vyriausybė realiai net nedetalizavo tų priežasčių“, – BNS ketvirtadienį teigė už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas EK narys.

„Komisija nesutinka nukelti mokesčių reformos dviem metams be jokio paaiškinimo, kodėl tai turėtų būti padaryta. (...) Tam reikėjo arba pasiūlyti alternatyvą, kuri atlieptų Vyriausybės plane nurodytus tikslus (...), arba paaiškinti, kokios objektyvios priežastys neleidžia to padaryti“, – pridūrė jis.

Eurokomisaras pažymėjo, kad Komisija iki šiol buvo patenkinusi visus Bendrijos narių prašymus koreguoti su RRF planu susijusius įsipareigojimus – Lietuva tapo pirmąja ES valstybe, kurios prašymas buvo atmestas.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau šią savaitę BNS sakė, kad Vyriausybė Komisijai nesiūlė koreguoti reformų tikslų – prašyta tik lankstumo dėl jų įgyvendinimo terminų.

Anot M. Vaščegos, Komisija nėra atlikusi skaičiavimų, kiek RRF lėšų gali netekti Lietuva, jei nebūtų laiku pasiekti joms gauti nustatyti rodikliai.

„Bendrame kontekste Lietuvos RRF lėšų naudojimas atrodo pakankamai neblogai“, – sakė EK atstovybės Lietuvoje vadovas.

EK antradienį pranešė patvirtinusi atnaujintą 3,85 mlrd. eurų vertės Lietuvai skirtų RRF lėšų paketą, tačiau ji atmetė Lietuvos prašymą koreguoti plano terminus, susijusius su mokestiniais pakeitimais.

Pasak Komisijos, Lietuva dar turi vieną mėnesį pateikti galimas papildomas pastabas šiuo klausimu, po kurių EK priims galutinį sprendimą.