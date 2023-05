„Eika“ 8 mln. eurų obligacijomis finansuos karinį miestelį Šiauliuose

Į neviešą emisiją investavo Baltijos šalių pensijų ir investiciniai fondai, valdomi trijų fondų valdymo įmonių: „SEB investicijų valdymas“ Lietuvoje, „CBL Asset Management“ IPAS Latvijoje ir trečias neįvardijamas Baltijos šalių pensijų fondų valdytojas, pranešė „Eika“.

„Eikos“ vadovo Domo Dargio teigimu, tai pirmas kartas, kai Baltijos šalių pensijų fondai kartu investavo į gynybos infrastruktūrą regione.

„Tai unikalus obligacijų emisijos atvejis, kai pirmą kartą Baltijos šalių pensijų fondai kartu tiesiogiai investavo į plėtojimo projektą, skirtą regiono saugumo infrastruktūros stiprinimui. Be to, tai trečias kartas per keletą metų, kai mūsų grupe patiki kapitalo rinkų investuotojai,“ – pranešime teigė D. Dargis.

Emisija bus listinguota „Nasdaq“ biržoje, pagrindiniame Baltijos reguliuojamos rinkos obligacijų sąraše. Listingavimas planuojamas kitų metų pavasarį. Emisijos kupono dydis neskelbiamas, bet bus vėliau paviešintas listingavimo metu.

Pirmąją emisiją „Eika“ išplatino 2020 metų lapkritį ir ją refinansavo po poros metų. Pernai rugsėjį ji išplatino antrąją emisiją, po 2024 metų balandžio projektinės emisijos išleidimo, „Eikos“ grupė kapitalo rinkose bus iš viso pasiskolinusi 18 mln. eurų.

„Partnerystės projektai keturi“ 15 metų trukmės neskelbiamos vertės sutartį su Krašto apsaugos ministerija dėl Šiaulių gynybinės infrastruktūros dalinio plėtojimo ir administravimo pasirašė 2021 metų sausį. Šiuo metu vyksta statybos, jas planuojama užbaigti kitų metų pavasarį.

Bataliono dydžio karinio miestelio Šiauliuose plotas sieks 7,8 ha. Miestelyje iškils administracinės ir specialiosios paskirties pastatai: kareivinės, valgykla, štabas, medicinos punktas ir kiti.

Tai yra vienas iš trijų Lietuvoje planuojamų pastatyti karinių miestelių. Jie statomi siekiant juose dislokuoti Lietuvos kariuomenės brigadų „Geležinis Vilkas“ ir „Žemaitija“ vienetus. Juose galės tarnauti ir dirbti iki 2,5 tūkst. karių ir krašto apsaugos sistemos civilių darbuotojų. Bendra trijų sutarčių vertė siekia apie 168 mln. eurų.