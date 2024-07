ECB bazinių palūkanų nepakeitė

Sprendimas, priimtas po pirmo nuo 2016-ųjų jų apkarpymo ketvirčiu procentinio punkto birželio pradžioje, pateisino prognozes rinkose.

Refinansavimo palūkanų norma lieka 4,25 proc., indėlių palūkanų norma – 3,75 proc., o riboto skolinimosi galimybės palūkanų norma – 4,5 proc. dydžio.

Pokyčių ECB pinigų politikoje šįkart nesitikėję analitikai priminė reguliuotojo paaiškinimą po jos sušvelninimo beveik prieš pusantro mėnesio, jog tai nebuvo nuolatinio palūkanų normų mažinimo dalis. Be to, anot jų, jokių naujų reikšmingų duomenų, kurie paskatintų tęsti pinigų politikos švelninimą, nuo to laiko nebuvo.

Metų infliacija euro zonoje birželį nors ir sulėtėjo iki 2,5 proc. nuo 2,6 proc. gegužę, ir toliau viršija ECB nustatytą tikslinę 2 proc. ribą, o bazinė metų infliacija, skaičiuojama atmetus maisto produktų, alkoholio, tabako ir energijos kainų pokyčius, per mėnesį nepakito – 2,9 procento.

Kita vertus, šiuo metu finansų rinkose dominuoja įsitikinimas, kad šiemet įvyks dar du bazinių palūkanų euro zonoje apkarpymai – veikiausiai rugsėjo ir gruodžio mėnesiais.