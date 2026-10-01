Džiaugiasi širdelė, kai tokia kainelė – pasiutusiai gera: naujas „Ačiū“ savaitės akcijų rūbas „Maximoje“

„Džiaugiasi širdelė, visada, visada, kai tokia kainelė – pasiutusiai gera! Štai tokia nauja melodija kiekvieną savaitę „Maximos“ pirkėjus kviesime dūkti į „Ačiū“ akcijų pasiutkaines – tai naujoji leidinio reklama, kuria tautai pranešime apie geriausius akcinius pasiūlymus ir įprastas mažas kainas mūsų tinkle“, – praneša Ernesta Vareikytė, „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė.
Reklamoje ir leidinyje su jo atnaujinimu – nemažai tautinių motyvų. Klipuose girdėti skrabalai, matyti tautiniai šokiai, o viską jungianti detalė – tautinė juosta.
„Tokį toną „Ačiū“ akcijų leidinio reklamai pasirinkome atsispirdami, kad esame didžiausias lietuviškas prekybos tinklas Lietuvoje. Beje, neretai bendrovės viduje sakome, kad esame tikra tautos krautuvė – pagrindinė parduotuvė, kurią jie renkasi kiekvieną dieną. Mūsų tinkle kasdien apsilanko daugiau nei 400 tūkst. pirkėjų, todėl naujoje reklamoje siekiame kalbėti visiems artima kalba – su lietuviškais motyvais, humoru ir gera nuotaika, kartu primindami, kad mažos įprastos kainos ir puikūs akciniai pasiūlymai čia jų laukia kiekvieną dieną“, – sako E. Vareikytė.
Pasiutusiai geros „Ačiū“ savaitės ir savaitgalio kainos
Pasak „Maximos“ atstovės, suteikdami naują rūbą „Ačiū“ akcijoms, pirkėjams šią savaitę siūlomi štai šie pasiutusiai geri mažų kainų pasiūlymai.
„Leidinio viršelyje, pasinaudojus „Ačiū“ kortele, 1 l UHT pieno „Farm Milk“ kainuoja 0,69 Eur, 1 kg „Panevėžio“ cukraus „Plius“ – 0,65 Eur, 170 g sviesto „Well Done“ – 0,99 Eur, 1 kg lietuviškų bulvių – 0,25 Eur, įvairių rūšių 120–130 g bulvių traškučiai „Lay‘s“ – 1,19 Eur, o perkant du vienetai šaldytų picų „Dr. Oetker Ristorante“ – 4,99 Eur“, – dalijasi ji.
Akcinių „Ačiū“ pasiūlymų netrūksta ir kituose leidinio puslapiuose – pradedant vaisiais ir daržovėmis, kitais šviežio maisto produktais, kulinarija ir konditerija, bakalėja ir baigiant „Gyvūnų muge“, įvairiomis pramonės prekėmis.
„Savaitgalį, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, „Ačiū“ pasiutkainės taip pat kviečia dūkti ir pasimėgauti puikiais pasiūlymais. Su „Ačiū“ 500 g žaliųjų besėklių vynuogių – 1,29 Eur, avokadai „Well Done“ „Ready to Eat“ – 1,79 Eur, 400 g švieži viščiukų broilerių filė kepsniai be antibiotikų „Well Done“ pigesni 30 proc. (kaina – 3,49 Eur), 2 vienetai karštai rūkytų dešrelių „Tarczynski Kabanosi“ – 2,99 Eur, o tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai ar nosinaitės, kai jų perkama du ar daugiau, siūlomas su 40 proc. nuolaida“, – sako „Maximos“ atstovė.
E. Vareikytė priduria, kad savaitgalį ypatingu „Ačiū“ akciniu pasiūlymu verta pasinaudoti ir galvojant apie pirmadienį, spalio 5 d., minimą Tarptautinę mokytojų dieną. Su „Ačiū“ kortele bus galima 30 proc. pigiau pasirūpinti skintomis gėlėmis, o 230 g saldainių dėžutė „Raffaello“ kainuos 4,29 Eur – tai puikūs pasirinkimai norint nustebinti mylimus mokytojus.
Kai kasdien pigu, tuo sunku patikėti, bet lengva palyginti
Atsinaujinusiame „Ačiū“ akcijų leidinyje atvaizduojami ne tik geriausi savaitės akciniai kainų pasiūlymai, bet ir mažos įprastos kainos, kurias pirkėjai gali rasti kiekvieną dieną. Kad tuo įsitikinti būtų ne tik lengva, bet ir aišku konkrečiu faktu – „Maximos“ pirkėjams pateikiami įprastų kainų palyginimai tarp didžiųjų Lietuvos prekybos tinklų.
„Lygindami įprastas kainas, savo pirkėjams parodome, kiek ta pati prekė – to paties prekių ženklo, svorio ir kitų savybių – kartais gali skirtingai įprastai kainuoti didžiuosiuose prekybos tinkluose. Pavyzdžiui, „Maximoje“ pirkėjai kiekvieną dieną gali už 2,29 Eur, nelaukiant akcijos, įsigyti kilogramą atšaldytos kiaulienos kumpio be kaulo. Tuo metu kituose prekybos tinkluose ši identiška prekė įprastai kainuoja 2,75 Eur ar net 3,29 Eur“, – vienu tokių pavyzdžių dalijasi E. Vareikytė.
„Maximoje“ įprastai pigiau kainuoja ir 240 g pakuotė fermentinio „Dvaro“ sūrio – jo kasdienė kaina čia yra 2,19 Eur, kai kitur jis įprastai kainuoja visu euru daugiau – 3,19 Eur. Lietuviškame prekybos tinkle „Maxima“ už mažesnę įprastą kainą – 3,95 Eur – galima įsigyti ir 1 kg kečupo „Heinz“. Kitur ši identiška prekė kainuoja 4,75 Eur ar net 5,19 Eur.
„Įprastų kainų palyginimus „Maximos“ pirkėjai gali matyti ne tik „Ačiū“ akcijų leidinyje, bet ir fizinėse mūsų tinklo parduotuvėse. Ant lyginamų įprastų kainų prekių yra uždėti specialūs kainų karuliai, kuriuose pateikiama akivaizdi bei operatyviai atnaujinama informacija pirkėjams apie kainų skirtumus „Maximoje“ ir kituose didžiuosiuose prekybos tinkluose“, – priduria E. Vareikytė.
Kad įprastų kainų palyginimai yra svarbūs pirkėjams, patvirtina jų grįžtamasis ryšys – matydami identiškų prekių įprastų kainų skirtumus tarp didžiųjų prekybos tinklų, jie lieka tikri, kad išties „Maximoje“ apsipirko pigiau, sutaupė. „Šie akivaizdūs įprastų kainų skirtumai įrodo, kad žemesnės kainos „Maximoje“ pirkėjų laukia kasdien – ne kartą per mėnesį, o kiekvieno apsipirkimo metu“, – priduria „Maximos“ atstovė.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.