„Disney“ pelnas per metus beveik patrigubėjo, nepaisant pajamų sumažėjimo

Pasak bendrovės pranešimo, per trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį rugsėjo 27-ąją, uždirbta 1,31 mlrd. JAV dolerių grynojo pelno, palyginti su 460 mln. dolerių prieš metus, o jo šuolį nulėmė rekordiniai pramogų parkų rezultatai ir besitęsiantis srautinio transliavimo paslaugų augimas.
Pardavimų pajamos sumenko 0,5 proc. iki 22,46 mlrd. dolerių.
Didžiausio pramoginės žiniasklaidos ir pramogų padalinio pajamos krito 6 proc. iki 10,21 mlrd. dolerių, tačiau teminius pramogų parkus ir kruizinius laivus valdančio padalinio, taip pat gaminančio plataus vartojimo prekes ir vaizdo – augo 6 proc. iki 8,77 mlrd. dolerių, o sporto žiniasklaidos – didėjo 2 proc. iki 3,98 mlrd. dolerių.
Srautinio transliavimo paslaugos „Disney+" abonentų per metų ketvirtį padaugėjo 3,8 mln. iki 132 mln., o kartu su „Hulu“ paslaugos vartotojais – 12,4 mln. iki 196 milijonų.