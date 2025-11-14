 
Užsienio verslas

„Disney“ pelnas per metus beveik patrigubėjo, nepaisant pajamų sumažėjimo

2025-11-14
2025-11-14 10:55

Didžiausia pasaulyje pramogų ir žiniasklaidos grupė „Walt Disney Co.“ pranešė grynąjį pelną paskutinį savo finansinių metų ketvirtį beveik patrigubinusi, nepaisant netikėto sumažėjimo pajamų, nukentėjusių dėl gausybės filmų išleidimo, įskaitant „Fantastiškąjį ketvertą“, nesugebėjusių stipriai sudominti viso pasaulio auditorijos.

„Disney" pelnas per metus beveik patrigubėjo, nepaisant pajamų sumažėjimo

Didžiausia pasaulyje pramogų ir žiniasklaidos grupė „Walt Disney Co.“ pranešė grynąjį pelną paskutinį savo finansinių metų ketvirtį beveik patrigubinusi, nepaisant netikėto sumažėjimo pajamų, nukentėjusių dėl gausybės filmų išleidimo, įskaitant „Fantastiškąjį ketvertą“, nesugebėjusių stipriai sudominti viso pasaulio auditorijos.

0

Pasak bendrovės pranešimo, per trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį rugsėjo 27-ąją, uždirbta 1,31 mlrd. JAV dolerių grynojo pelno, palyginti su 460 mln. dolerių prieš metus, o jo šuolį nulėmė rekordiniai pramogų parkų rezultatai ir besitęsiantis srautinio transliavimo paslaugų augimas.

Pardavimų pajamos sumenko 0,5 proc. iki 22,46 mlrd. dolerių. 

Didžiausio pramoginės žiniasklaidos ir pramogų padalinio pajamos krito 6 proc. iki 10,21 mlrd. dolerių, tačiau teminius pramogų parkus ir kruizinius laivus valdančio padalinio, taip pat gaminančio plataus vartojimo prekes ir vaizdo – augo 6 proc. iki 8,77 mlrd. dolerių, o sporto žiniasklaidos – didėjo 2 proc. iki 3,98 mlrd. dolerių.

Srautinio transliavimo paslaugos „Disney+" abonentų per metų ketvirtį padaugėjo 3,8 mln. iki 132 mln., o kartu su „Hulu“ paslaugos vartotojais – 12,4 mln. iki 196 milijonų.

