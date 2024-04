Buvęs „Oro navigacijos“ vadovas Beliūnas nuteistas dėl neteisėto informacijos rinkimo

M. Beliūnui skirta 10 tūkst. eurų bauda, anksčiau priimtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėjo iškart, tačiau dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Teismas taip pat konfiskavo dabar policijoje saugomą M. Beliūno diktofoną, kuriuo neteisėtai ir buvo renkama informacija.

Teisėjas Marijus Kursevičius paskelbė, kad buvo įvertinti išankstiniai M. Beliūno veiksmai, įrodytas tikslas ir pritaikyta baudžiamoji atsakomybė.

Vilniaus apygardos teisme ši byla buvo nagrinėjama antrą kartą, prieš tai šis teismas paliko galioti išteisinamąjį nuosprendį. Su juo nesutiko prokuratūra ir apskundė.

M. Beliūnas pripažintas kaltu pagal Baudžiamojo kodekso 295 straipsnį, numatantį atsakomybę už neteisėtą techninių priemonių įrengimą ar panaudojimą informacijai rinkti.

Bylos duomenimis, eidamas Saugos ir saugumo departamento vadovo pareigas, 2021 metų balandžio 30 dieną, prieš įmonės valdybos posėdį, kuriame buvo sprendžiami įmonės struktūros pakeitimo klausimai, tuo metu laikinai einančios generalinio direktoriaus pareigas Redvitos Četkauskienės kabinete po spintele paliko įjungtą rašiklio tipo diktofoną su daugiakrypčiais mikrofonais. Šiame kabinete turėjo vykti valdybos posėdis dėl įmonės struktūros pokyčių.

Tyrėjai nustatė, kad tądien M. Beliūnas į pastatą pateko anksčiau nei prasideda darbas, apsaugai nurodęs, esą eina pašerti kolegės žuvyčių. Įtarimų kilo, nes M. Beliūno kolegė, turinti darbe žuvyčių, jau buvo atvykusi į darbą, todėl vadovės kabinetą buvo nuspręsta patikrinti ir taip buvo rasta pasiklausymo įranga.

M. Beliūnas teisme paaiškino, kad turėjo konkrečios informacijos, jog 2021 metų balandžio 30-toji bus paskutinė jo darbo diena, dėl to, norėdamas apsisaugoti nuo galimo jo apšmeižimo, nusprendė, kad jam būtina įsirašyti pokalbį su R. Četkauskiene. Diktofoną jis padėjo būtent R. Četkauskienės kabinete, kadangi žinojo, kad ji niekada nedarydavo valdybos posėdžių iš savo kabineto, be to manė, jog niekas neleistų įsinešti diktofono kitu būdu.

2021 m. sausį M. Beliūnas atšauktas iš pareigų valdybai išreiškus nepasitikėjimą juo. Įsakymą dėl „Oro navigacijos“ vadovo atšaukimo pasirašė susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Valstybės įmonė „Oro navigacija“ yra sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja, teikianti oro eismo valdymo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas visoje Lietuvos oro erdvėje, taip pat virš teritorinių vandenų bei Baltijos jūros oro erdvės, kuri įeina į Vilniaus skrydžių informacijos regioną.

Įmonė taip pat užtikrina nuolatinę Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro veiklą, paieškų ir gelbėjimo darbų, įvykus orlaivio avarijai, organizavimą ir koordinavimą.

2020 m. M. Beliūnas laimėjo valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus konkursą.

Iki paskyrimo į šias pareigas įmonėje jis dirbo trejus metus, iki tol M. Beliūnas dirbo Krašto apsaugos sistemoje ir buvo ne kartą apdovanotas už nuopelnus bei pasižymėjimą tarnyboje. Darbo susisiekimo sektoriuje metu skatintas ministro padėka už aktyvų darbą skaidrinant valstybę.