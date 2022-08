Butai Estijos sostinėje per mėnesį atpigo 2 proc., per metus pabrango ketvirtadaliu

Per metus (praėjusį mėnesį, palyginti su pernai liepa) butai Estijos sostinėje pabrango vidutiniškai 24,5 procento.

Kainų mediana per mėnesį nukrito 3,8 proc., per metus – pakilo 28,6 proc. iki 2801 euro už kvadratinį metrą.

Sandorių per mėnesį sumažėjo 9 proc., per metus padaugėjo 14,8 proc. iki 861, bendra jų vertė atitinkamai sumenko 12,7 proc. ir išaugo 45,8 proc. iki 139,1 mln. eurų.

Butai kitur nei sostinėje per mėnesį pabrango vidutiniškai 1,8 proc., per metus – 25,8 proc. iki 1324 eurų už kvadratinį metrą, medianinė kaina ūgtelėjo atitinkamai 8,1 proc. ir 29,8 proc. iki 1216 eurų už kvadratinį metrą. Sandorių per mėnesį sumažėjo 9 proc., per metus padaugėjo 2,9 proc. iki 1296, o rinkos apyvarta – atitinkamai sumenko 8,5 proc. ir ūgtelėjo 25,8 proc. iki 99,4 mln. eurų.

Šie Estijos žemės departamento duomenys yra negalutiniai ir dažniausiai tikslinami.