Bulgarijos ekonomikos augimas antrąjį metų sulėtėjo iki kukliausio per pustrečių metų

Tai buvo jau dešimtas iš eilės metų ketvirtis, per kuriuos fiksuotas bendrojo vidaus produkto (BVP) didėjimas per metus, tačiau buvo kukliausio augimo per šį laikotarpį.

Privatus vartojimas balandį-birželį per metus ūgtelėjo 6,6 proc., valdžios sektoriaus išlaidos sunyko 1,1 proc., o investicijos į ilgalaikius aktyvus išaugo 7,3 procento.

Eksportas susitraukė 0,9 proc., importas - 6,9 procento.

Per metų ketvirtį (antrąjį šių metų, palyginti su pirmuoju) BVP, įvertinus sezoniškumą, paaugo 0,4 procento.