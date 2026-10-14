„Bitė Lietuva“ Kapčiamiestyje aktyvavo naujus ryšio dažnius

Skelbiama, kad Kapčiamiestyje esančiame modernizuotame ryšio bokšte šiuo metu veikia visas bendrovės turimas dažnių spektras – nuo 700 iki 3,5 tūkst. MHz.
„Šiemet atsiradus galimybei įsigyti papildomų dažnių, į juos investavome beveik 10 mln. eurų. Tai ilgalaikė investicija ne tik į tinklą, bet ir į Lietuvos nacionalinio saugumo stiprinimą“, – pranešime teigia „Bitė Lietuvos“ generalinis direktorius Arūnas Mickevičius.
Bendrovės teigimu, žemesni 700 MHz dažniai leidžia užtikrinti platesnę mobiliojo interneto aprėptį mažesnėse gyvenvietėse ir atokesnėse vietovėse.
„Žemesni dažniai, tokie kaip 700 MHz, sklinda toliau. Dėl to geram ryšiui tame pačiame plote užtikrinti pakanka mažiau ryšio bokštų nei jų reikėtų naudojant aukštesnius dažnius“, – pranešime cituojamas „Bitė Lietuvos“ technologijų direktorius Mindaugas Rauba.
Bendrovės teigimu, Kapčiamiestis pasirinktas atsižvelgiant ir į šios vietovės strateginę reikšmę.
Kaip skelbta, Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) organizuotuose aukcionuose „Bitė Lietuva“ šiemet įsigijo 700 MHz ir 2,1 tūkst. MHz dažnių blokus bei jų naudojimo licencijas.