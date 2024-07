„Best Buy Award“: „Iki“ lojalumo programa siūlo geriausią kainos ir kokybės santykį Lietuvoje

REKLAMA

„Best Buy Award“ apdovanojimas – ypač geidžiamas stipriausių rinkos žaidėjų, kadangi jį lemia pačių pirkėjų balsai. Šiais metais „Iki“ buvo apdovanotas ne tik juo, bet ir dar 3 tos pačios nepriklausomos agentūros QUDAL medaliais, įrodančiais aukščiausią kokybę šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, taip pat žuvies ir jūrų gėrybių skyriuose.

„Toks visokeriopas įvertinimas iš klientų – be galo reikšmingas. Siekdami būti arčiau kiekvieno savo pirkėjo, kasdien stengiamės pateisinti pačius įvairiausius jų lūkesčius. Šiuolaikiniam pirkėjui dažniausiai tai reiškia tris svarbiausius dalykus: kokybę, šviežumą ir galimybę sutaupyti. Būtent tam jau daug metų skiriame ypač daug dėmesio, tad jau ne kartą esame stebinę inovatyviomis kampanijomis: įvedėme „Pigintuvą“ ir prizus dalijančią „Taškoteką“, dovanojome maisto pilnus šaldytuvus, visas prekes krepšelyje vos po 1 ct, skelbėme iššūkius, žaidimus, o dabar – ir Taupymo žaidynes. Tad naujausias pirkėjų įvertinimas motyvuos dar aktyviau nešti naujoves į rinką, kad savo pirkėjams ir toliau kasdien būtume vis naudingesni“, – sako Nijolė Kvietkauskaitė, „IKI Lietuva“ generalinė direktorė.

„Best Buy Award“ yra prestižinis apdovanojimas, į kurį pretenduoja tik pirmaujančios sektoriaus įmonės, vartotojų išskiriamos kaip suteikiančios geriausią kainos ir kokybės santykį. Šiemet ICERTIAS Lietuvos pirkėjų paklausė: nurodykite lojalumo programą – klientų lojalumo korteles ir programas, kurios, remiantis jūsų asmenine patirtimi ir nuomone arba jūsų artimųjų patirtimi ir nuomone, siūlo geriausią kainos ir kokybės santykį Lietuvoje.

Respondentams pateiktas atviro tipo klausimas, tad jie galėjo paminėti bet kurį prekybos tinklą ar ženklą. Balandžio mėnesį internetu buvo apklausta 1,2 tūkst. Lietuvos gyventojų, kurie vyresni nei 17 metų, ir dažniausias jų atsakymas į šį klausimą – „Iki“.

Pernai atnaujinta į iki tol dar nematytą Lietuvoje, „Iki“ lojalumo programa siūlo visiškai naują požiūrį į tai, kaip pirkėjai gali visai paprastai stipriai sumažinti savo išlaidas. Ji kurta taip, kad ja naudotis būtų itin lengva, įdomu, o svarbiausia – pirkėjai sulauktų būtent jiems vertingiausių pasiūlymų.

Registruokitės naujosiose „Iki“ Taupymo žaidynėse ir laimėkite tiek, kiek jau sutaupėte

„Iki“ parduotuvėse pagreitį jau įgavo ką tik pradėtos „Iki“ Taupymo žaidynės: jose bus renkami savaitės ir didieji čempionai, kurie laimės tiek, kiek jau bus sutaupę. Tad medalius žaidynėse laimėti dar niekada nebuvo taip paprasta – pakanka ir toliau naudotis nuolaidomis, kuriomis garsėja „Iki“.

Naujosios pirkėjams naudingos iniciatyvos esmė – kuo daugiau sutaupysite, tuo vertingesnius prizus galėsite laimėti. Kitaip sakant, nauda dviguba – pavyks ir kasdien sumažinti savo išlaidas, ir dar laimėti tiek, kiek būsite sutaupę.

Dalyvauti kviečiami visi lojalūs pirkėjai. Jiems tereikia prisijungti prie „Iki“ Taupymo žaidynių „Iki“ programėlėje arba IKI svetainės lojalumo paskyroje ir toliau apsipirkti kaip įprasta. Kaskart perkant prekes su nuolaida augs jų sutaupytų eurų suma, kuri laimėtojams virs „Iki“ dovanų kortelėmis ir „Iki“ lojalumo taškais. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje: iki.lt/zaidynes.

Grilink kaip ponas: „Iki“ išdalins 7 „Kamado Bono“ grilių komplektus

„Iki“ liepą parengė ir daugiau staigmenų pirkėjams. Pirmadienį startavo naujas „Iki“ lojalumo žaidimas, kurio prizai – 7 grilio entuziastų ypač vertinami „Kamado Bono Grande“ griliai su anglimis. Laimėti, kaip ir grilinti su tinkama kepsnine, visai lengva. Viskas, ką reikia padaryti – tai rinkti bilietus ir nepamiršti jų aktyvuoti „Iki“ programėlėje. Kuo daugiau bilietų – tuo didesnė tikimybė laimėti.

Žaidimo bilietų galima gauti 3 būdais: su „Iki“ kortele apsipirkti už 15 Eur ir įsigyti bent vieną šviežios mėsos produktą, kurių kokybe ir asortimentu garsėja „Iki“; pirkti produktus, kurie pažymėti specialiu žaidimo ženklu; keisti jau turimus „Iki“ lojalumo taškus į papildomus žaidimo bilietus.

Populiariojoje „Taškotekoje“ – dar daugiau, jau virš 100 svajonių prizų

„Iki“ lojalumo taškai – dar viena patogi galimybė mažinti savo išlaidas. Vien apsiperkant „Iki“ parduotuvėje ir panaudojant „Iki“ kortelę ar programėlę automatiškai kaupiami taškai. Papildomai pirkėjai jų gauna dalyvaudami dienos, savaitės, mėnesio ir metų iššūkiuose bei kituose žaidimuose. Juos galima išleisti taip, kaip norisi – rinktis net iš 4 būdų.

„Išties daug pirkėjų aktyviai dalyvauja iššūkiuose ir taupo taškus dideliems prizams – „Taškotekoje“ neišleidžiant nė euro juos galima iškeisti net į skrydį oro balionu, paspirtuką, televizorių ar išmanųjį telefoną. Kita dalis žmonių nori pigiau apsipirkti kas dieną ir noriai naudoja taškus kaip nuolaidą krepšeliui. Už juos galima gauti iki 99 proc. dydžio „Iki“ nuolaidą pirkinių sumai (1 taškas – 0,01 Eur nuolaida)“, – pasakoja „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.

Pirkėjai, kurie nelinkę taupyti taškų dideliam prizui, mėgsta rinktis specialaus žaidimo „Laimės taškai“ bilietus, kurie visi yra laimingi – galima laimėti papildomų taškų, nuolaidų prekėms ir pan. Taip pat nemažo populiarumo sulaukia galimybė įsigyti produktų vos už 1 centą.

Nuolaidos apie 5 tūkst. prekių kas savaitę, gimtadienio proga ir partnerių parduotuvėse

G. Kitovė pažymi, kad iki šiol Lietuvoje dar nematyta programa-žaidimas turi ir įprastas naudas, kurias vertina pirkėjai: „Vienas efektyviausių taupymo būdų – naudotis lojaliems pirkėjams skirtomis nuolaidomis ir akcijomis, kurių kas savaitę „Iki“ skelbiame apie 5 tūkstančiams prekių. Tarp geriausių „Iki“ pasiūlymų pirkėjai visuomet ras šviežios kokybiškos mėsos, griliui jau paruoštų gaminių, šviežių vaisių, daržovių, taip pat gyvūnų maisto ir bakalėjos, namų apyvokos prekių.“

Negana to, „Iki“ lojalumo programoje dalyvaujantys pirkėjai kiekvieną pirmadienį sulaukia asmeninių pasiūlymų su itin aktualiomis nuolaidomis, o gimtadienio proga jiems yra suteikiama 10 proc. nuolaida visam pirkinių krepšeliui „Iki“ parduotuvėse. Be to, jie gali taupyti ne tik „Iki“ parduotuvėse, bet ir pramogaujant ar apsiperkant kitur, mat nuolaidų suteikia partneriai. Visas naudas galima rasti čia: iki.lt/lojalumo-korteles/iki-lojalumo-kortele

„Best Buy Award“ apdovanojimą „Iki“ jau pelno antrą kartą. Anksčiau jis buvo įteiktas už, pirkėjų nuomone, geriausią kainos ir kokybės santykį suteikiančius „Pagaminta IKI“ konditerijos kepinius. Prestižiniai QUADAL medaliai taip pat rodo tęstines „Iki“ pastangas nuolat kelti kokybės kartelę rinkoje. Jais prekybos tinklas buvo apdovanotas ir 2020 bei 2022 metais: už aukščiausios kokybės mažmeninės prekybos tinklą Lietuvoje, aukščiausios kokybės jūros gėrybių ir žuvies skyrių, aukščiausios kokybės šviežios mėsos skyrių ir aukščiausia kokybe įvertintus „Pagaminta IKI“ pusgaminius.