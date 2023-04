Bankai pažėrė naujovių: įvardijo, kokių pokyčių tikėtis klientams

Atstovai pasidalino naujausiais pokyčiais bankuose ir pristatė projektus, kuriuos klientai išvys artimiausiu metu.

Jie pristatė naujas galimybes atsiskaityti per „Apple Pay“ ir „Google Pay“ programėles, tapti klientu nuotoliniu būdu ar apsipirkti prekės kainą išskaidant dalimis per 10 mėnesių be jokių papildomų sutarčių.

Pašnekovai įvardijo bankomatų, internetinės bankininkystės ir programėlių atnaujinimus. Paminėjo visą parą veikiančius ar po Lietuvą keliaujančius bankų skyrius, klientų renkamus taškus, už kuriuos galima atsiimti įvairiausių prizų ir galimybę apsidrausti per banko programėlę.

Padidino kaupiančiųjų palūkanas

„Luminor“ banko Lietuvoje komunikacijos projektų vadovė Agnė Mažeikytė nurodė, kad bankas ką tik padidino terminuotųjų indėlių palūkanas.

Už 24 mėn. indėlį bankas moka 2,5 proc., už 12 mėnesių – 2 proc., už 9 mėnesių – 1,5 proc., o už 6 mėn. – 1 proc. metinių palūkanų.

„Šis pasikeitimas svarbus tiems, kurie turėdami atliekamų lėšų nori jas apsaugoti nuo infliacijos ar yra numatę didesnį pirkinį po apibrėžto laikotarpio, pvz., planuoja pirkti būstą ir kaupia lėšas pradiniam įnašui“, – komentavo atstovė.

Jos teigimu, plačiam klientų ratui svarbu tai, kad „Luminor“ bankas nuolat atnaujina savo bankomatų tinklą. Pašnekovė įvardijo, kad pastaruoju metu esami įrenginiai keičiami į naujausius bankomatų modelius:

„Jau pakeitėme 14 bankomatų, o per šiuos metus pakeisime dar 25. Keičiami įvairių tipų bankomatai – tiek pinigus išduodantys, tiek pinigus priimantys.“

Anot A. Mažeikytės, naujieji įrenginiai yra našesni, kompaktiškesni, jie suvartoja mažiau energijos, patogūs naudoti net ir žmonėms su negalia.

Ji pridūrė, kad viena iš naujovių šiuose bankomatuose yra galimybė atlikti grynųjų pinigų operacijas naudojantis bekontakčiu būdu, įskaitant „Apple Pay“, „Google Pay“ elektroninių piniginių programėles mobiliuosiuose telefonuose.

Sąskaitos atidarymas nuotoliu ir investicinis robotas

SEB banko valdybos narės ir Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovės Eglės Dovbyšienės teigimu, vienas naujausių ir svarbiausių palaipsniui įgyvendinamų pokyčių yra interneto banko atnaujinimas.

Ji nurodė, kad tai – ilgalaikis procesas, truksiantis kelis metus, tačiau visais atliktai atnaujinimais klientai galės naudotis iškart, kai jie bus įgyvendinti.

„Jau ir dabar mūsų klientams yra prieinama atnaujinamo interneto banko versija, kur jie jau gali susipažinti ir išbandyti pakeitimus.

Šiuo metu esame atnaujinę prisijungimo puslapį, kuris nuo šiol bus vienas ir privatiems, ir verslo klientams. Interneto banko meniu papildytas paieškos laukeliu ir perkeltas į kairę pusę, kad klientai galėtų greičiau atlikti reikiamas operacijas. Taip pat pridėta galimybė pasirinkti šviesią arba tamsią ekrano temą“, – pasakojo E. Dovbyšienė.

SEB banko atstovė pridūrė, kad interneto banke nuo šiol klientai ras ir virtualų konsultantą, kuris padės atsakyti į rūpimus klausimus. Didelis dėmesys skiriamas ir interneto banko prieinamumui, kad juo naudotis galėtų žmonės su negalia. Anot pašnekovės, nuo šių metų kovo tapti SEB banko klientu galima ne tik naudojantis programėle ar atėjus į banko skyrių, bet ir pasirinkus nuotolinę vaizdo konsultaciją. Todėl dabar vaizdo konsultacija gali būti pirmasis naujo kliento žingsnis – banko konsultantai jos metu padeda atsidaryti sąskaitą ir atrasti visas reikiamas paslaugas.

„Tai klientams suteikia daugiau alternatyvų, padeda taupyti laiką. Pavyzdžiui, daugiau negu pusė verslo klientų šiuo metu jau renkasi nuotolinį būdą tapti klientu“, – papildė specialistė.

Ji taip pat paminėjo, kad bankas yra pristatęs periodiškai tobulinamą investicijų robotą mobilioje programėlėje, kuris didina gyventojų finansinį raštingumą, skatina taupyti ateičiai ir investuoti.

E. Dovbyšienės aiškinimu, pradėti investuoti naudojantis investicijų robotu gyventojams užtrunka iki 15 minučių, jie gali rinktis investuoti iš į SEB grupės valdomų SEB investicinių fondų arba ETF fondų sudarytus ir valdomus investicinius portfelius.

O investiciniai portfeliai yra sudaromi ir valdomi pagal kiekvieno kliento asmeninius investavimo tikslus, pageidaujamos prisiimti rizikos laipsnį.

Bankas – autobusiukas

SEB banko atstovės teigimu, kita naujovė – mobilus banko skyrius. T. y. specialus elektrinis autobusiukas, besilankantis mažesniuose šalies miestuose ir miesteliuose, kuriuose nėra banko skyrių.

„Nors šiuo metu neatvykus į skyrių galima naudotis iš esmės visomis banko paslaugomis, gyventojai ir verslo įmonės, kuriems prireikia gyvai apsilankyti banke, gali atvykti į tokį mobilų SEB banko skyrių, važinėjantį po skirtingus miestus.

Jame taip pat mokome, edukuojame klientus, kaip ateityje savarankiškai tvarkyti savo finansinius reikalus nuotoliniu būdu, naudojantis skaitmeniniais kanalais. Užsukti į mobilų banko skyrių galima be išankstinės registracijos“, – komentavo atstovė.

Lig šiol SEB banko mobilus skyrius jau lankėsi Plungėje, Biržuose, Kaišiadoryse, Rokiškyje, Visagine, Elektrėnuose, Raseiniuose, Telšiuose, Šilutėje, Joniškyje, Palangoje.

Ji pridūrė, kad neseniai verslo klientams buvo pristatyta galimybė priimti atsiskaitymus per „Apple Pay“, kas yra saugu ir paprasta, nereikia suvesti savo kortelės ar kitų mokėjimo duomenų: „Mažėjant atsiskaitymams grynaisiais, vis labiau įsigalint el. prekybai, planuojame ir kitų naujovių ir skaitmeninių sprendimų šioje srityje.“

Bankomatai liečiamais ekranais ir visą parą veikiantys skyriai

„Swedbank“ banko atstovas spaudai Saulius Abraškevičius nurodė, kad kainodaros pokyčiai šiuo metu neplanuojami. O kalbėdamas apie naujoves jis taip pat išskyrė interneto prekybininkams pasiūlytą „Apple Pay“ integraciją. „Šis e. parduotuvėms skirtas sprendimas leis pasiūlyti dar vieną patogų ir saugų atsiskaitymo būdą savo pirkėjams, naudojantiems „Apple“ įrenginius‘, – teigė pašnekovas.

Kaip rodo „Swedbank“ e. komercijos mokėjimų duomenys, beveik 3 iš 4 mokėjimų apsiperkant internetu Lietuvoje atliekama per mobiliuosius įrenginius. Per pastaruosius dvejus metus mobilių atsiskaitymų dalis apsiperkant internetu išaugo 48 proc. ir šiuo metu yra didžiausia tarp Baltijos šalių Be to, „Swedbank“ duomenimis, su „Apple Pay“, „Google Pay“ ar kitomis piniginėmis savo korteles yra susieję beveik ketvirtis milijono „Swedbank“ klientų. Pasak S. Abraškevičiaus, jie šias pinigines naudoja bekontakčiam atsiskaitymui su išmaniais įrenginiais ar atsiskaitymui už paslaugas e. parduotuvėse. Banko atstovas taip pat paminėjo, kad toliau atnaujinamas bankomatų tinklas ir Ibanko terminalai.

„Šiais metais 64 pinigus išduodančius bankomatus pakeisime į naujos kartos įrenginius liečiamais ekranais. Skaičiuojant ir šių metų atnaujinimus, „Swedbank“ bankomatų tinkle, kurį iš viso sudaro 407 bankomatai, naujos kartos bankomatai sudarys 73 proc. Taip pat atnaujiname „Swedbank“ savitarnos erdvėse esančius interneto banko terminalus, skirtus savarankiškam interneto banko naudojimui ir prieinamus klientams 24/7. Metų pradžioje jau atnaujinome 20 tokių terminalų, ir iki metų pabaigos planuojame atnaujinti likusius terminalus“, – pasakojo S. Abraškevičius.

Jis pridūrė, kad iš viso šalyje veikia 55 „Swedbank“ savitarnos erdves, veikiančios visą parą ir suteikiančios klientams galimybę bet kada pasinaudoti interneto banku, bankomatais ir telefonu susisiekti su banko konsultantu (darbo valandomis).

Verslo klientai banku naudosis paprasčiau

„Citadele“ banko Baltijos šalių lėšų valdymo ir prekybos finansavimo tarnybos vadovas Romas Čereška įvardijo naują įstatymą, kuris įpareigoja prekybininkus skaitmenizuoti kasas.

„Kas tokio naujo ir gero įvyks artimiausiu metu, tai ruošiame tokią naujovę prekybininkams. Ji dar nėra paleista į rinką, atsiras vasarą.

Smulkieji prekybininkai galės turėti viską viename: tiek skaitmeninį čekį, tiek kasos aparatą, tiek kortelių skaitytuvą savo mobiliajame telefone. Tai tikrai palengvins jų dalią“, – pasakojo pašnekovas.

Kita naujovė verslo klientams – „Apple pay“ ir „Google pay“ planai, kuriuos privatūs klientai jau turi seniai. R. Čereškos teigimu, ši naujovė verslo klientams taip pat bus paleista vasarą. Tokiu būdu jie irgi galės atsiskaitinėti su „Apple pay“ ar „Google pay“ užsienio parduotuvėse, o lietuviškuose prekybos tinkluose ši naujovė taip pat pradės rastis.

„Manau, verta paminėti angliškai vadinamą digital onboarding, kai galima tapti klientu nuotoliniu būdu. Privatūs klientai seniai nuotoliu gali tapti klientais tiek „Citadele“, tiek kituose bankuose, o verslo klientai ne. Taigi mūsų banke jie irgi gali tapti klientais visišku nuotoliu, atsisėdus prie kompiuterio, duodant sutikimus, pasirašant ir įkeliant reikiamus dokumentus“, – kalbėjo banko atstovas.

Ji atkreipė dėmesį, kad verslo klientams nereikia gyvai eiti į banką ar susiskambinti vaizdo skambučiu, kaip įprasta. Pašnekovas pridūrė, kad ši paslauga klientams labai aktuali, kadangi pastaruoju metu apie pusė banko klientų sąskaitas atsidaro nuotoliniu būdu.

Kita pusė į banką eina dėl to, kad negali sąskaitos atsidaryti dėl kažkokių ribojimų: „Tai ne dėl to, kad nenori, bet tiesiog negali.“

Atsiskaitymai išsimokėtinai, draudimas ir prizai už taškus

R. Čereška nurodė, kad labiau privatiems, o ne verslo klientams aktuali naujovė – draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.

Anot pašnekovo, tai nėra kelionių draudimas. Klientai, būdami Lietuvoje, gali įsigyti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų per banko programėlę – nereikia jokių sutarčių:

„Mūsų atveju kelių mygtukų paspaudimu galima apsidrausti. Artimiausiu metu šį produktą dar papildysime ir kitomis draudimo rūšimis.“

„Citadele“ banko atstovas taip pat išskyrė produktą „Klix“, kuris turi angliškai vadinamą „buy now, pay later“ funkcionalumą. Supaprastintai – lizingą.

Taigi klientai, apsipirkinėdami, pavyzdžiui, internete, gali prekę pirkti dalimis: „Mes paleidome tokį sprendimą, kuris onlinu iš karto pateikia kelių skolintojų pasiūlymus, tarp jų ir „Citadele“, o jūs onlinu galite iškart sudaryti sutartį, išskaidyti savo įmokas dalimis.

Pavyzdžiui, „Varle.lt“ ši paslauga veikia ir pas mus prekės kainą galima išskaidyti per 10 mėnesių be pabrangimo. Pavyzdžiui, perkant kompiuterį jūs jo kainą išskaidote į 10 įmokų po pirkimo, nereikia laukti, kažkur eiti, paraiškų pildyti ir pan.“

Pašnekovas paminėjo ir „X rewards“ taškų kaupimo programą klientams, kuris buvo labai populiarus Amerikoje. Pasak jo, „Citadele“ yra vienintelis bankas Lietuvoje, kuris turi šią funkciją ir klientams ji labai patinka.

R. Čereškos aiškinimu, klientams nereikia nieko papildomai mokėti – nuo kiekvieno išleisto euro kortelėje kaupiasi taškai, už kuriuos galima atsiimti prizus. „xrewards.lt“ svetainėje yra visas prizų meniu: prekybos centrų čekiai, kino bilietai, ausinės ir kt. Klientai gali pasirinkti prizus ir išleisti jiems savo sukauptus taškus.