Bandys į tarnybą vilioti pareigūnus: štai ką suteiks darbuotojoms

Seimas šią savaitę muitininko profesija papildė sąrašą, pagal kurį socialiniu draudimu valstybės lėšomis draudžiami darbuotojai dėl jų socialinio statuso ypatybių.

Dabar tokios įmokos mokamos už tuos, kurie mokosi bausmių vykdymo arba vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose mokslo ir pratybų metu. Jie draudžiami ne tik nuo nelaimingų atsitikimų, bet ir dėl profesinių ligų.

Tapti pareigūnais nori nedaugelis

Į šį sąrašą muitininkai įtraukti, nes yra per mažai norinčiųjų stoti į pareigūnų rengimo studijas ir profesinio mokymo programas, be to, šiuo metu taikomas priėmimo į tarnybą muitinėje modelis – konkursai ir atrankos – neužtikrina pakankamo muitinės aprūpinimo personalu.

Vidaus reikalų ministerijos teigimu, konkurso būdu atrinktų dirbti muitinėje žmonių išsilavinimas dažnai nėra tinkamas darbui, nes tokių specialistų nerengia nė viena mokymo įstaiga.

Siekiant sustabdyti darbuotojų mažėjimą, kasmet turėtų būti priimta vidutiniškai 116 naujų pareigūnų.

Muitinės mokymo centras yra pasirengęs pradėti pirminį profesinį mokymą nuo 2024-ųjų rugsėjo. Pirmaisiais mokslo metais planuojama parengti 40 pareigūnų, o kiekvienais kitais – po 60.