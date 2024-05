„BaltCap“ įmonių ieškinys „Interactive Brokers“ bus nagrinėjamas Lietuvoje ir neviešai

Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vaclovas Paulikas trečiadienį nutarė, kad byla teisminga Lietuvos teismams, ir atmetė atsakovės „Interactive Brokers Central Europe“ prašymą palikti ieškinį nenagrinėtą, BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė.

„Nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti Briuselis I bis reglamente (...) numatytą išimtį – ieškovai turi teisę su ieškiniu kreiptis į Lietuvos teismus, pasirinkti ir ieškinį pateikti atsakovo Š. S. gyvenamosios vietos teismui, nes byloje reikalavimas atlyginti nedalomą bendrą žalą reiškiamas solidariai, abiejų atsakovų (Š. Stepukonio ir „Interactive Brokers“ – BNS) veiksmus priežastiniu ryšiu siejant su bendra reikalaujama žala ir Lietuva yra ta vieta, kurioje įvyko žalą lėmęs įvykis ir buvo patirta žala“, – BNS pranešė teismas.

Šis sprendimas per septynias dienas gali būti skundžiamas Apeliaciniam teismui.

Be to, per parengiamąjį posėdį gegužės 24-ąją teisėjas bylą pripažino uždara, todėl visi jos posėdžiai bus nevieši. Pirmasis uždaras teismo posėdis numatytas rugpjūčio 28 dieną.

„BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonės „Žvirgždaičių energija“, „Nullus“ bei Lenkijos „En Efficiency“ iš Š. Stepukonio bei „Interactive Brokers“ šių metų vasarį pateiktu ieškiniu prašo priteisti 5,485 mln. eurų žalos atlyginimą: „Žvirgždaičių energija“ – 390 tūkst. eurų, „Nullus“ – 45,5 tūkst. eurų, o „EN Efficiency PL“ – 5,049 mln. eurų, taip pat 6 proc. metų palūkanų už priteistą sumą.

Teismas vasarį laikinai areštavo tokios vertės Š. Stepukonio turto bei uždraudė disponuoti jo sąskaitomis, įskaitant ir „Interactive Brokers“.

Vilniaus apygardos teismas balandį dar kartą paskelbė, kad kitas „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių ieškinys – dėl Š. Stepukonio praloštų dešimčių milijonų eurų grąžinimo turi būti nagrinėjamas Lietuvoje. Ieškinys pateiktas Lietuvos lošimų bendrovei „Olympic Casino“ bei ir jos akcininkei Estijos „OB Holding 1“ dėl iš viso 26 mln. eurų vertės finansinio turto grąžinimo ir žalos atlyginimo.

Teismas pernai gruodį laikinai areštavo 26 mln. eurų vertės Š. Stepukonio turto ir lėšų, įskaitant ir laikomas bendrovėse „Olympic Casino“ bei „OB Holding 1“.

Teismas anksčiau atmetė ir „Olympic Casinoa“ bei „OB Holding 1“ prašymą palikti ieškinį nenagrinėtą, o tai reiškia, kad ir ši byla bus nagrinėjama Lietuvoje, o ne Estijoje, kaip prašė „OB Holding 1“.

Apeliacinio teismo balandžio 24 dienos nutartyje rašoma, kad buvęs „BaltCap“ infrastruktūros fondo partneris Š. Stepukonis į „OB Holding 1“ sąskaitą Lietuvoje buvo pervedęs 31,6 mln. eurų.

Š. Stepukonis po beveik šešias savaites trukusio suėmimo kovo 22 dieną iš Vilniaus kalėjimo buvo paleistas į laisvę. Jam uždėta apykojė ir skirta trijų mėnesių intensyvi priežiūra.

Buvęs „BaltCap“ fondo partneris sulaikytas vasario 12-iąją. Š. Stepukonis įtariamas pasisavinęs bent 27 mln. eurų iš fondo įmonių, tačiau, pasak prokurorų, ši suma gali didėti. „BaltCap“ atstovų teigimu, iš fondo įmonių galėjo dingti apie 40 mln. eurų.