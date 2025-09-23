Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Baldų komponentų gamintoja „Benglita“ apie atleidimą įspėjo 14 darbuotojų

2025-09-23 14:18 / šaltinis: BNS
2025-09-23 14:18

Radviliškio rajone veikianti Švedijos kapitalo baldų komponentų gamintoja „Benglita“ numato atleisti 14 darbuotojų. Šiuo metu įmonėje dirba 65 darbuotojai. 

Baldų komponentų gamintoja „Benglita“ apie atleidimą įspėjo 14 darbuotojų (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Radviliškio rajone veikianti Švedijos kapitalo baldų komponentų gamintoja „Benglita“ numato atleisti 14 darbuotojų. Šiuo metu įmonėje dirba 65 darbuotojai. 

REKLAMA
0

Apie tai įmonė pranešė Užimtumo tarnybai. Kaip BNS sakė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, visi įspėti darbuotojai yra gamybos darbininkai, jie bus atleisti šalių susitarimu.

Registrų centro duomenimis, konsoliduotos grupės, kuriai dar priklauso bendrovė „Baldlitas“, pajamos pernai mažėjo 19,8 proc. iki 8,7 mln. eurų, grynasis pelnas – 2,8 karto iki 484 tūkst. eurų.

Anot Registrų centro, vienintelė „Benglitos“ akcininkė – Švedijos „Loghult Holding“. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų