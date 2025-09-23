Baldų komponentų gamintoja „Benglita“ apie atleidimą įspėjo 14 darbuotojų

Apie tai įmonė pranešė Užimtumo tarnybai. Kaip BNS sakė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, visi įspėti darbuotojai yra gamybos darbininkai, jie bus atleisti šalių susitarimu.
Registrų centro duomenimis, konsoliduotos grupės, kuriai dar priklauso bendrovė „Baldlitas“, pajamos pernai mažėjo 19,8 proc. iki 8,7 mln. eurų, grynasis pelnas – 2,8 karto iki 484 tūkst. eurų.
Anot Registrų centro, vienintelė „Benglitos“ akcininkė – Švedijos „Loghult Holding“.
