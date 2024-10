Bagočiutė: dėl įvykių Artimuosiuose Rytuose degalų, dujų kainos Lietuvoje neturėtų kilti

„Kol kas vis tik kelti panikos ir sakyti, kad dėl šio konflikto naftos kainos ir dujų kainos, atitinkamai ir energijos kainos kils (Lietuvoje – BNS), tikrai negalime, nes reikėtų prisiminti ir praėjusius metus, kai spalio įvykiai Izraelyje turėjo tik trumpalaikę ir nežymią įtaką naftos kainų augimui“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė A. Bagočiutė.

Anot jos, konfliktas įtakos naftos ir jos produktų kainoms padarytų, jei sutriktų jos tiekimas Persijos įlanka ar Hormūzo sąsiauriu, tačiau į Lietuvą nafta keliauja kitais keliais.

„Naftos rinkos jautriai reaguoja į tiekimo riziką ir jei kyla tiekimo trūkumas ar baimė dėl būsimo trūkumo, naftos kainos irgi paprastai šoka į viršų, taip būdavo ir anksčiau per karus ar sankcijas prieš naftą eksportuojančias šalis. Jei Iranas ar kitos šalys, susijusios su konfliktu, pradėtų riboti naftos eksportą per Persijos įlanką ar Hormūzo sąsiaurį, per kurį praeina apie 20 procentų pasaulio naftos tiekimo, tai, be abejo, sukeltų tiekimo trūkumus“, – teigė A. Bagočiutė.

„Jeigu kalbėtume apie Lietuvą konkrečiai, kas mums labiausiai rūpi, tai kad importuojamos naftos keliai neina per šį regioną ir ta iš esmės žaliavinė nafta yra ir buvo importuojama per Saudo Arabijos, Norvegijos, JAV kelius, o pastoviausi srautai išlieka iš Saudo Arabijos, Norvegijos ir pastaruoju metu vis daugiau iš JAV“, – pabrėžė LEA vadovė.

Vis dėlto, A. Bagočiūtės teigimu, konfliktas kol kas nepaveikė ir tų rinkų, į kurias nafta atvyksta šiais keliais.

„Po antradienio Irano atakos Izraeliui naftos kaina augo, bet tas augimas nebuvo kol kas labai reikšmingas. (...) naftos kainos pakilo maždaug 1,3 dolerio už barelį arba net nesiekia 2 procentų“, – sakė ji.

Anot LEA direktorės, neatrodo, kad konfliktai paveiks ir sandorius ateityje.

„Lygiai taip pat matome, kad ir naftos ateities sandorių kainos dar nesureagavo į tokį pokytį ir rodo mažesnį kainos augimą. Prieš 10 dienų ateities sandorių kainos buvo apie 70-72 JAV doleriai už barelį, vakar (...) – apie 71–74 dolerius už barelį ir tai tikrai nėra didžiausios, kokios buvo šiais metais prognozuojamos, nes, pavyzdžiui, net birželio mėnesį naftos ateities sandorių kainos viršijo ir 80 JAV dolerių už barelį“, – aiškino A. Bagočiutė.