Pagal pasirašytą susitarimą „Avia Solutions Group“ kartu su antrinėmis įmonėmis „Flair Airlines“ teiks orlaivių nuomos su įgula, techninės priežiūros ir draudimo (ACMI), orlaivių remonto ir techninės priežiūros (angl. MRO) bei kitas su aviacija susijusias paslaugas.
Tuo metu „Phoenix Aviation Capital“ padės Kanados bendrovei įvertinti papildomų orlaivių pajėgumų poreikius ir prieigą.
„Kanada – svarbi šalis grupės plėtrai, nes čia juntamas ryškus sezoninis keliautojų augimas žiemą, kai dalis kanadiečių išvyksta žiemoti į šiltesnius kraštus: JAV pietines valstijas, tokias kaip Florida ir Arizona, taip pat į Meksiką ar Karibų šalis. Būtent tuomet Kanados avialinijoms išauga papildomų orlaivių pajėgumų poreikis, kurį mes galime patenkinti“, – pranešime teigė ASG valdybos pirmininkas G. Žiemelis.
„Flair Airlines“ skraidina reguliariais ir užsakomaisiais maršrutais į daugiau nei 35 miestus Kanadoje, JAV, Meksikoje, Dominikos Respublikoje ir Jamaikoje, jos orlaivių parke yra „Boeing 737“ orlaiviai.
„Avia Solutions Group“ plečiasi JAV regione – Niujorke šiemet veiklą pradėjo nauja grupės įmonė „AeroSG Capital“, kurios pagrindinė veikla yra ryšių stiprinimas su JAV kapitalo rinkomis. Be to, grupės valdomai oro bendrovei „KlasJet“ spalį leista skraidinti į JAV. Niujorke taip pat veikia grupės skrydžių brokeriavimo įmonė „Chapman Freeborn“.
ASG teigia esanti didžiausia pasaulyje orlaivių, jų įgulų nuomos, techninės priežiūros ir draudimo (ACMI) paslaugų grupė. Ji turi 136 orlaivių parką, valdo daugiau nei 250 įmonių. Grupėje dirba apie 11 tūkst. darbuotojų.