„Auga group“ pernai patyrė 620 tūkst. eurų nuostolį

2023 m. grupės EBITDA buvo 1,48 mln. Eur, o 2022 m. šis rodiklis siekė 19,58 mln. Eur.

„Nors 2023 m. buvo sudėtingi, tačiau paskutinį metų ketvirtį visi grupės segmentai dirbo pelningai. Didžiausią neigiamą įtaką metiniam rezultatui turėjo kritusios ekologiškos produkcijos supirkimo kainos augalininkystės ir gyvulininkystės segmentuose. Matydami šią tendenciją jau 2023 m. vasarą priėmėme sprendimą dalį žemės dirbti regeneracinės konvencinės žemdirbystės būdu – 2024 m. pajamos iš skirtingų žemdirbystės formų pasidalins maždaug po lygiai.

Taip diversifikuosime pajamas, sumažinsime derlingumo ir pajamų svyravimus bei padėsime pagrindus tvaresniems finansiniams rezultatams. Be to, grupė toliau skiria didelį dėmesį strateginiams projektams – tvariųjų žemės ūkio technologijų vystymui ir pirmą 2024 m. pusmetį sieks pritraukti finansavimą technologijų plėtrai“, – per biržą išplatintame pranešime sakė „Auga group“ valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius.

Grupės veiklos sąnaudos 2023 m. siekė 14,93 mln. Eur, lyginant su 12,77 mln. Eur 2022 m. Veiklos sąnaudas labiausiai augino rinkodaros išlaidos, investicijos susijusios su naujų galutinių produktų skirtų vartotojams pristatymui rinkoje, taip pat išaugę darbuotojų atlyginimai.