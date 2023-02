„Audimas“ sureagavo į Miliūtės žodžius: neturime verslo Rusijoje

„Mes norime patvirtinti, kad neturime verslo Rusijoje. Buvome eskaluoti, norime pabrėžti, kad neturime jokių reikalų. Reaguojame į žurnalistės Miliūtės (LRT žurnalistė Rita Miliūtė – BNS) iškeltą klausimą, kad yra mūsų vardu veikiančios parduotuvės Maskvoje“, – BNS trečiadienį sakė L. Šlegerienė.

Sausio 22-ąją R. Miliūtė feisbuke pasidalijo įrašu apie tai, kad Rusijos sostinėje veikia bent trys parduotuvės su „Audimo“ ženklu.

„Audimas“, [Lietuvos] pasididžiavimas nuo 1931-ųjų, oficialiai nutraukęs ryšius su partneriais Rusijoje ir Baltarusijoje (kurios rinktinę aprengė Sočio olimpiadai).

Remia Ukrainą per B/Y ir spaudžia marškinėlius su ukrainietiška simbolika. Tiktai bijau, kad tokių neišeitų gauti parduotuvėse, kurios ir toliau dirba su „Audimo“ vardu Rusijoje. Vien Maskvoje šiandien per pusvalandį radau tris. Šitoje sakė, kad daugiau žieminėje aprangoje specializuojasi, jei marškinėlių reikia – ta pačia metro linija iki Miakinino st. geriau pavažiuot.

Nes dirba (šiandien iki dešimtos), ir jokių teisinių kliūčių pastebimai nepatiria“, – rašė R. Miliūtė.

Bendrovė teigia, kad Rusijos rinkoje parduotuvių niekada neturėjo, o jos ženklas Maskvoje gali būti naudojamas neteisėtai. J. Šlegerienė visas aplinkybes žada paaiškinti ketvirtadienį rengiamoje spaudos konferencijoje.