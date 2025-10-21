Asmenims su negalia siūloma sudaryti sąlygas dirbti iš namų ir pratęsti subsidijos mokėjimą

Šia Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės pateikta iniciatyva siūloma sudaryti jiems galimybę dirbti nuotoliniu būdu savo gyvenamojoje vietoje.
Jeigu Seimas pritartų, būtų kompensuojamos darbdavių patiriamos išlaidos, kai jie žmonėms su negalia į jų gyvenamąją vietą pristato darbui reikalingas priemones, medžiagas, detales, gaminius bei jas surenka po darbo atlikimo.
Ši priemonė būtų taikoma tiems, kuriems nustatytas iki 25 procentų dalyvumo lygis arba sunkaus neįgalumo lygis ar 30–40 procentų dalyvumo lygis arba vidutinio neįgalumo lygis, kai jie įsidarbina ir dirba nuotoliniu būdu savo namuose.
Tikimasi, kad toks reguliavimas sudarys sąlygas asmenims su negalia dirbti savo gyvenamojoje vietoje.
„Dalis asmenų, atsižvelgiant į jų negalią ir sveikatos būklę, ypač gyvenantys nutolusiose vietovėse, darbo funkcijas gali atlikti tik nuotoliniu būdu. Tačiau darbdaviai šiuo metu neturi paskatų įdarbinti tokius asmenis ir organizuoti jų darbą nuotoliniu būdu tais atvejais, kai reikalinga į namus pristatyti darbo priemones, medžiagas, detales, gaminius“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) neturi duomenų, kiek šiuo metu asmenų su negalia dirba nuotoliniu būdu savo gyvenamojoje vietoje. Tačiau, preliminariais Užimtumo tarnybos vertinimais, per metus nuotoliniu būdu įsidarbintų apie 20–30 asmenų su negalia.
Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos, numatančios darbdavių išlaidų subsidijavimą, kai bedarbis su negalia dirba nuotoliniu būdu, įsigaliotų 2026 m. liepos 1 d.
Įstatymo pataisomis taip pat siūloma pratęsti darbo užmokesčio subsidijos mokėjimą 24 mėnesiams asmenims, kuriems nustatytas 30–40 procentų dalyvumo arba vidutinio neįgalumo lygis. Jei Seimas pritartų, subsidijos jų darbo užmokesčiui būtų mokamos iki 60 mėnesių.
SADM duomenimis, dauguma subsidijuojamų asmenų yra vyresni nei 50 metų. Jiems dažnai sudėtinga persikvalifikuoti ar rasti naują darbą. Todėl, įstatymo pataisų iniciatorių nuomone, svarbu sudaryti galimybes išlikti jiems darbo rinkoje.
Antradienį Seimui pateiktas Užimtumo įstatymo pataisas parlamentarai palaikė bendru sutarimu. Projektą svarstys Socialinių reikalų ir darbo komitetas, o į Seimo salę jis sugrįš lapkričio 25 d.