Aplinkosaugininai keliuose tyko taršių automobilių, o ekspertas tokią sistemą kritikuoja: „Žmonės nesupranta, ką jie ten daro tose gatvėse“

Panevėžyje aplinkos apsaugos pareigūnai surengė pirmuosius reidus – tikrina automobilių taršą. Dar iki prasidedant reidams vairuotojai buvo gerokai išgąsdinti ir piktinosi tikrinimų tvarka, mat nustačius teršėją gatvėje aplinkosaugininkai grasino ne tik įspėjimais, bet ir panaikinti techninę apžiūrą. Tačiau aiškėja, kad žmonės išsigandę be reikalo – nei per pirmąjį, nei per antrąjį reidą Panevėžyje teršiančių automobilių aplinkosaugininkai nerado, tik sukėlė dalies tvarkingų vairuotojų pasipiktinimą.