Aplinkos ministerija siūlo dujų akcizą mažinti iki 70,6 euro

„Akcizai turi turi būti proporcingi, jau ir taip jie mažinami beveik dešimt kartų nuo dabartinių. Klimato kaitos įsipareigojimai nedingsta (...), turi būti motyvacija keisti (iškastinį kurą – BNS) ir į atsinaujinančią energetiką – biodujas, biokurą, elektrą ar kitką“, – BNS antradienį sakė aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Jo teigimu, Vyriausybė greičiausiai neatsižvelgs į ministerijos pasiūlymą. Todėl ministras neatmetė, kad tokias Akcizų įstatymo pataisas Seime teiks Liberalų sąjūdžio atstovai.

„SND akcizo tarifas turėtų būti konkurencingas žymėto (raudono) dyzelino tarifui, kadangi šios dvi kuro rūšys naudojamos ir žemės ūkyje džiovinant grūdus, ir kaip šildymui skirtas kuras. Atsižvelgiant į tai, SND tarifas turėtų siekti 70,58 euro už toną“, – nurodo ministerija.

Be to, siūloma, kad nuo sausio 304,1 euro (be PVM) siekiantis tarifas pamažu būtų pasiektas 2030 metais.

„Siekiant aiškaus signalo verslui pereiti nuo iškastinio kuro deginimo, neinvestuoti pereinamuoju laikotarpiu į neperspektyvias technologijas ir paskatinti jau dabar investuoti į atsinaujinančią energijas naudojančias technologijas, privaloma nustatyti laipsnišką SND akcizo tarifo augimą“, – rašoma ministerijos rašte Vyriausybei.

Tuo metu Vyriausybės kanceliacijos parengtomis Akcizų įstatymo pataisomis SND akcizą siūloma sumažinti iki 41 euro, koks galiojo iki šių metų sausio.

Ministerijos teigimu, priėmus Vyriausybės siūlomus pakeitimus Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plane reikėtų numatyti papildomas priemones, kurios iki 2030 metų leistų 164 tūkst. tonų sumažinti CO2 ekvivalentą, o to nepadarius valstybei reikėtų papildomų 10 mln. eurų įsigyti apyvartinių taršos leidimų (ATL) kvotų.

„Suskystintųjų naftos dujų akcizų tarifo mažinimas būtų žingsnis atgal ir pareikalautų dar daugiau papildomų priemonių nacionaliniams ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančių dujų – BNS) mažinimo ir absorbentų tikslams įgyvendinti“, – teigia Aplinkos ministerija.

Ji taip pat siūlo nustatyti CO2 akcizo dedamąją buityje vartojamoms SND, o iškastinio kuro akcizų netaikyti biodujoms.

„Jos (SND – BNS), kiek įmanoma, turėti būti keičiamos gamtinėmis dujomis, kurios gali būti maišomos su biodujomis (...) nekeičiant esamos gamtinių dujų infrastruktūros. (...) Biodujų gamyba ir vartojimas skatinami per Klimato kaitos programos priemones ir kitomis finansinėmis priemonėmis, todėl, mūsų nuomone, biodujos neturėtų būti apmokestinamos iškastiniam kurui skirtais akcizais“, – teigiama ministerijos rašte.

Lietuvos žemės ūkio tarybos pirmininkas Ignas Hofmanas anksčiau teigė, kad Lietuvoje SND akcizas galėtų būti vidurkis tarp Latvijoje ir Lenkijoje galiojančių tarifų – apie 20 eurų už toną.

Pasiūlymus taikyti mažesnius nei Vyriausybės siūlomas 41 euro tarifus yra užregistravę ir kai kurių Seimo opozicinių frakcijų atstovai.

Svarstyti ir priimti įstatymų pataisas dėl žymėto dyzelino ir SND akcizų planuojama vasario 12–15 šaukiamoje neeilinėje Seimo sesijoje.