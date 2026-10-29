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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Aplinkos apsaugos agentūra ieško naujo vadovo: paskelbtas konkursas

2026-10-29 08:17 / šaltinis: BNS
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2026-10-29 08:17
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Skelbiamas naujo Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus konkursas, ketvirtadienį pranešė Aplinkos ministerija.

Aplinkos apsaugos agentūra (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Skelbiamas naujo Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus konkursas, ketvirtadienį pranešė Aplinkos ministerija.

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Tikimasi, kad naujas vadovas stiprins agentūros veiklos efektyvumą, gerins aplinkos duomenų atvirumą, optimizuos aplinkos monitoringo sistemą, taip pat efektyvins leidimų išdavimo procesus, mažins administracinę naštą, tobulins aplinkosauginį reguliavimą.

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Kandidatai į pareigas gali pretenduoti iki lapkričio 13 dienos, jie turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bent trijų metų vadovaujamo darbo patirtį, B2 lygio anglų kalbos žinias.

Paraiškų vertinimas komisijoje numatytas 2027 metų sausį.

Buvusios agentūros direktorės Mildos Račienės kadencija baigėsi rugsėjo 21 dieną, nuo tol institucijai laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotoja Justina Černienė.

indeliai.lt

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