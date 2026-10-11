Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Apklausa: mažiau kaip penktadalis nerimauja dėl savo pensijos

2026-10-11 12:58 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-11 12:58
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tik 17,7 proc. Lietuvos gyventojų jaučiasi užtikrinti dėl savo finansinės gerovės išėjus į pensiją, o 40,6 proc. dėl jos nerimauja, rodo banko „Luminor“ užsakymu atlikta apklausa.

Pensijos, išmokos (nuotr. BNS/Elta)

Tik 17,7 proc. Lietuvos gyventojų jaučiasi užtikrinti dėl savo finansinės gerovės išėjus į pensiją, o 40,6 proc. dėl jos nerimauja, rodo banko „Luminor“ užsakymu atlikta apklausa.

REKLAMA
0

Apklausos duomenimis, 12,4 proc. gyventojų dėl savo finansinės padėties pensijoje jaučiasi labai neužtikrinti, dar 28,2 proc. – neužtikrinti. Tuo metu 14,5 proc. respondentų nurodė besijaučiantys užtikrinti, o 3,2 proc. – labai užtikrinti. Dar 31,3 proc. apklaustųjų teigė esantys tik šiek tiek užtikrinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimas taip pat atskleidė, kad tarp kaupiančiųjų populiariausia yra antroji pensijų pakopa, kurioje dalyvauja 33 proc. apklaustųjų. Trečiojoje pensijų pakopoje savo lėšomis kaupia 17,9 proc. gyventojų, o dar 3,4 proc. respondentų teigė, kad įmokas už juos moka darbdaviai.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, 14,8 proc. apklaustųjų pensijai investuoja į akcijas, obligacijas ar fondus, 10,7 proc. renkasi terminuotuosius indėlius, 9,9 proc. kaupia per gyvybės draudimą, 9,8 proc. pinigus laiko taupomosiose sąskaitose, o 8,2 proc. – grynaisiais.

REKLAMA

Tuo metu beveik ketvirtadalis (22,8 proc.) Lietuvos gyventojų pensijai apskritai nekaupia.

„Matome, kad nemaža dalis žmonių turi vieną ar kelis kaupimo būdus, tačiau beveik ketvirtadalis pensijai nekaupia visai. Tai nebūtinai reiškia abejingumą – dažnai žmonės tiesiog nežino, nuo ko pradėti, arba mano, kad nedidelės sumos neturės reikšmės. Tačiau ilgalaikiame kaupime svarbiausia yra ne tobula pradžia, o nuoseklumas“, – pranešime cituojama „Luminor investicijų valdymas“ vadovė Loreta Načajienė.

REKLAMA
REKLAMA

Jos teigimu, ruošiantis pensijai pirmiausia reikėtų įvertinti būsimas išlaidas, peržiūrėti jau sukauptas lėšas ir apsvarstyti papildomo kaupimo galimybes. Anot jos, net ir nedidelės reguliariai atidedamos sumos ilgainiui gali padėti sukaupti papildomų santaupų.

„Net ir 20 ar 30 eurų per mėnesį gali būti pradžia, kuri padeda suformuoti įprotį. Svarbu, kad kaupimas nebūtų paremtas vien likučiu mėnesio pabaigoje. Daug paprasčiau, kai pasirinkta suma atidedama iš karto gavus pajamas – tuomet tai tampa ne papildoma našta, o įprasta finansų dalimi“, – nurodo L. Načajienė.

Apklausą „Luminor“ užsakymu Lietuvoje šių metų gegužės mėnesį atliko tyrimų bendrovė „Norstat“. Lietuvoje buvo apklausta apie tūkstantį 18–74 metų amžiaus žmonių.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų