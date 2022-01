Apgaulė ar reklaminis triukas: Lietuvos paštas pameta siuntas, bet pažadėtos 500 eurų kompensacijos nemoka

Tuo metu Lietuvos pašto atstovai teisinasi, kad ne visoms siuntoms taikomas šis draudimas, be to, siuntėjas privalo įrodyti siuntos vertę, tik tada žala bus atlyginta.

Paštas pametė siuntą

„Facebook“ grupėje „Nepatikimi asmenys“ vilnietis Vilius (tikrieji vardas ir pavardė redakcijai žinomi) skundėsi, kad Lietuvos paštas vengia atsakomybės už pamestas siuntas.

„Mano išsiųsta siunta buvo pamesta, ji buvo apdrausta, tačiau kompensacija siekė vos 40 eurų, nors siuntos vertė kelis kartus didesnė. O 500 eurų draudimo man niekas nesumokėjo, nors būtent tokia draudimo suma nurodyta pašto tinklapyje. Nurodyta, kad siunta automatiškai apdraudžiama 500 eurų. Tačiau šių pinigų aš negaunu.

Kai siunta dingo, nuolat skambinau ir rašiau laiškus Lietuvos paštui. Tačiau pagalbos nesulaukiau. Darbuotojai tikina, kad kompensacija nepriklauso, aiškina, kad pašto paslaugos ir „LP Express“ paštomatai nėra tas pats. Tačiau juk visų tipų internetu užsakomos siuntos, ar siunčiamos į terminalus, ar pristatomos gavėjo adresu, yra užsakomos per vieną ir tą patį „LP Express tinklapį“, – piktinosi Vilius.

Anot jo, pašte trūksta susikalbėjimo ir komunikacijos.

„Konsultantai prieštarauja faktiniams įrodymams, kurie yra pateikiami perkant paslaugą, t. y. 500 eurų automatinis draudimas. Net pasirinkus ir sumokėjus didesnę kainą už draudimą, kuris siektų 1200 eurų vietoje bazinių 500 eurų, Lietuvos paštas elgiasi lygiai taip pat – vengia atsakomybės, argumentuoja pasauline Pašto konvencija, sutartos kompensacijos nemoka siūlo juos skųsti Ryšių reguliavimo tarnybai.

Juk ne kliento problema, jeigu Lietuvos pašto tinklapyje nurodyta, kad siuntos apdraudžiamos 500 eurų. Tačiau dabar internete vienokia informacija pateikta, o pašto darbuotojai kalba jau kitaip.

Todėl raginu visus žmones nenuleisti rankų, viešinti, rašyti skundus dėl pamestų ir nekompensuojamų siuntų“, – patarė vyras.

Tikina, kad žalą atlygina

Lietuvos pašto atstovė Monika Pulokė sakė, kad į siuntų dingimą ar sugadinimą žiūrima atsakingai.

„Dingus siuntai žalą atlyginame pagal Lietuvos pašto veiklą reglamentuojančius įstatymus. Žalos atlyginimo dydis ir terminas priklauso nuo to, kokiu būdu siunta buvo siųsta, ji buvo siųsta šalies viduje ar tai buvo tarptautinė siunta.

Minima 500 eurų suma galima tuo atveju, kai siunčiama šalies viduje per „LP Express“ paštomatus ar kurjerius. Svarbu pastebėti, kad tai yra maksimali kompensacijos suma. Kokia suma kompensuojama priklauso nuo siuntos vertės – grąžinama atitinkama suma, tačiau ji negali būti didesnė nei 500 eurų“, – komentavo pašto atstovė.

Pasak jos, žala atlyginama remiantis įstatymais.

„Gyventojas turi teisę per 6 mėnesius nuo siuntos išsiuntimo dienos pateikti pretenziją Lietuvos paštui, kad siunta yra dingusi. Pateikus pretenziją, ji yra nagrinėjama ir, jeigu pripažįstama, kad klientas patyrė žalą, nustatomas jos dydis ir ji kompensuojama, siunčiant Lietuvoje per 30 dienų nuo pretenzijos pateikimo, siunčiant užsienyje – per 90 dienų.

Jeigu Lietuvoje dingsta registruota pašto siunta ar paprastas siuntinys, t. y. siunta siunčiama iš pašto skyriaus, kompensacijos dydis gali siekti dvigubas siuntimo išlaidas. Tačiau jeigu siunta yra įvertinta arba kitaip apdrausta ir vertė yra pagrįsta, kompensuojama jos vertė ir siuntimo išlaidos.

Jeigu siunčiama per „LP Express“ paštomatus ar kurjerius, visos siuntos automatiškai yra apdraustos, kompensacijos dydis priklauso nuo to, kokia buvo siuntos vertė – grąžinama atitinkama suma, tačiau ji negali būti didesnė nei 500 eurų“, – skaičiavo pašto atstovė.

Siunčiant užsienyje kompensacijos yra kitokios

Anot M. Pulokės, siunčiant į užsienį galioja kitokios taisyklės, tačiau kompensacijos dydis taip pat priklauso nuo siuntimo būdo. Kompensacijos suma skaičiuojama dydžiu, kuris sutrumpintai vadinamas SDR (angl. Special drawing rights) – specialiosios skolinimosi teisės. Sausio 7 d. 1 SDR buvo lygus 1,23 euro.

„Jeigu dingo registruota siunta kompensuojama tiesioginė nuostolių suma, tačiau ne daugiau nei 30 SDR ir 4,50 SDR už kiekvieną siuntinio kilogramą, taip pat dengiamos siuntimo išlaidos. Oficialų SDR ir euro santykis skelbiamas viešai. Žalos atlyginimo atveju kompensacijos dydis nustatomas atsižvelgiant į pašto siuntos pateikimo siųsti dieną galiojusį SDR ir euro santykį.

Jeigu dingo įvertinta siunta, kompensuojama įvertinimo suma ir siuntimo išlaidos. O dingus greitojo pašto siuntai, kompensuojami realiai patirti nuostoliai, tačiau ne daugiau nei 30 SDR už siuntą su dokumentais ir 130 SDR už siuntą su daiktais, taip pat siuntimo išlaidos. Per „LP Express“ kurjerį siunčiant siuntą, kompensuojama tiesioginė nuostolių suma, tačiau ne daugiau nei 40 SDR už paprastąjį siuntinį ir 4,50 SDR už kiekvieną siuntinio kilogramą, taip pat siuntimo išlaidos“, – vardijo pašto atstovė.

Pasak M. Pulokės, per Lietuvos paštą kasdien keliauja dešimtys tūkstančių siuntų.

„Pasitaiko pavienių atvejų, kai siuntos dingsta ar yra apgadinamos. Remiantis statistika, nuo bendro siuntų kiekio tokių pagrįstų atvejų pernai vidutiniškai buvo vos 0,009 proc.

Klientus, kuriems kyla klausimų, maloniai kviečiame kreiptis į mūsų konsultantus. Tai galima padaryti skambinant bendruoju tel. nr. 1842, taip pat galima parašyti el. laišką ar „Facebook“ žinutę“, – patarė pašto atstovė.

Klientai privalo įrodyti nuostolių dydį

Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) atstovė ryšiams su visuomene Rasa Karalienė teigė, kad šiuo padidėjusio srauto skundų, dėl pašte sugadintų ar dingusių siuntų, nepastebėjo.

„Pagal pašto veiklą reguliuojančius teisės aktus, tuo atveju jei buvo išsiųsta įvertinta pašto siunta, jai dingus arba esant sugadintai, siuntėjas gali tikėtis siuntimo išlaidų ir įvertinimo sumos atlyginimo.

Tačiau, reiktų pažymėti, kad tai nepaneigia siuntėjo pareigos įrodyti realų patirtų nuostolių dydį“, – paaiškino R. Karalienė.