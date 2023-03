„Amber Grid“ valdyba dividendams siūlo skirti 9,1 mln. eurų

Be to, pelno paskirstymo projekte siūloma 6,8 mln. eurų skirti rezervams, 470 tūkst. eurų – paramai, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą penktadienį pranešė „Amber Grid“.

Dėl tokio pelno paskirstymo akcininkai balsuos balandžio 11 dieną.

Praėjusiais metais įmonė dividendams skyrė 9,9 mln. eurų.

2022 metais „Amber Grid“ gavo 98,2 mln. eurų konsoliduotų pajamų, arba 43 proc. daugiau nei užpernai (68,6 mln. eurų). Bendrovės ir jos antrinės įmonės „GET Baltic“ pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) buvo 32 mln. eurų, jis per metus sumažėjo 9 proc. (35,4 mln. eurų).

96,58 proc. „Amber Grid“ akcijų priklauso Energetikos ministerijos valdomam holdingui „Epso-G“.

„Amber Grid“ akcijos kotiruojamos biržos Papildomajame prekybos sąraše.