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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Amber Food“ nepavyko panaikinti konkurentės nuomos sutarties Vilniaus oro uoste

2026-10-19 07:42 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-19 07:42
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Gedimino Balnio valdomai restoranų grupei „Amber Food“ nepavyko įrodyti, kad maitinimo patalpų Vilniaus oro uoste nuomos konkursą laimėjusi tarptautinė bendrovė „Select Service Partner“ sukėlė finansinių nuostolių bendrovei Lietuvos oro uostai (LTOU).

Vilniaus oro uostas. ELTA / Andrius Ufartas

Gedimino Balnio valdomai restoranų grupei „Amber Food“ nepavyko įrodyti, kad maitinimo patalpų Vilniaus oro uoste nuomos konkursą laimėjusi tarptautinė bendrovė „Select Service Partner“ sukėlė finansinių nuostolių bendrovei Lietuvos oro uostai (LTOU).

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Apeliacinis teismas spalio 13 dieną atmetė „Amber Food“ prašymą panaikinti LTOU pernai pavasarį su „Select Service Partners“ pasirašytą nuomos sutartį.

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Teismas nesutiko su „Amber Food“ motyvu, kad konkurentė skolinga LTOU, nes jai vėluojant pradėti veiklą kitose jai išnuomotose patalpose pastaroji negavo nuo apyvartos priklausančios nuomos mokesčio dalies.

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„Amber Food“ vadovavosi LTOU nuomos tvarkos aprašu, kuris numato, kad potencialus nuomininkas teikdamas paraišką negali būti skolingas LTOU.

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Anot teismo, tokio pareiškimo nepakanka, jog įmonė būtų pripažinta nepajėgia vykdyti naujos nuomos sutarties.

„Veiklos pradžios vėlavimas pagal ankstesnę sutartį (...) yra nepakankamas pripažinti, jog konkurso metu egzistavo (...) aplinkybės ar pagrįsti įtarimai (...) įpareigoję atsakovę (LTOU – BNS) atmesti konkurso laimėtojo („Select Service Partner“ – BNS) paraišką“, – konstatavo teismas.

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Pasak „Amber Food“, LTOU sprendimas buvo neteisėtas, nes pagal kitą su LTOU sudarytą sutartį daugiau nei tris mėnesius „Select Service Partner“ vėlavo pradėti veiklą kitose dviejose oro uosto patalpose – tai, pasak jos, atskleidė šios įmonės nepatikimumą ir nepakankamą pajėgumą įgyvendinti naują sutartį.

LTOU teismui teigė, kad toks traktavimas leistų skola laikyti ir menkaverčius nuomos sutarčių pažeidimus. Oro uosto valdytoja tikino, jog „Select Service Partner“ vėlavimas nuostolių nelemia, kadangi LTOU bet kokiu atveju gauna minimalų garantuotą metinį nuomos mokestį.

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„Amber Food“ skundą atmetęs Vilniaus apygardos teismas aiškino, jog bendrovė pernelyg išplėtė skolos sąvoką.

Savo ruožtu Apeliacinis teismas pripažino, jog dėl vėlavimo pradėti veiklą nuostolių apskritai galėjo atsirasti, tačiau kartu nurodė, kad tai tik hipotetinė galimybė, kuri „savaime nepagrindžia faktinio jų atsiradimo“.

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„Vien teiginys, kad veiklą pradėjus anksčiau atsakovės nuomos pajamos būtų buvusios gerokai didesnės, nepatvirtina tokio turtinio praradimo. Nei veiklos nevykdymo laikotarpis, nei nuomos mokesčio priklausomybė nuo apyvartos (...) nėra pakankami konstatuoti, kad atsakovė (LTOU – BNS) negavo papildomų nuomos pajamų ir šiuo pagrindu atsirado konkurso laimėtojo piniginis įsiskolinimas“, – nusprendė Apeliacinis teismas.

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Jis taip pat konstatavo, kad „Amber Food“ neįrodė, jog „Select Service Partner“ kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, nes planavo veikti pasinaudodama sąsajų su Baltarusija turinčiam asmeniui priklausančiu prekės ženklu.

Pirmoji tarptautinio tinklo „Select Service Partner“ kavinė „Upper Crust“ sostinės oro uosto išvykimo terminale atidaryta pernai gegužę. Bendrovė vėliau čia atvėrė greito maisto restoraną „Burger King“, gastrobarą „Factory Bar & Kitchen“, kavinę „Ritazza“, be to, planuoja atidaryti sveiko maisto kavinę „Soul Grain“.

indeliai.lt

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