„Alvora“ gavo 80 mln. eurų vertės „Petrofac“ užsakymą „Orlen Lietuvos“ gamykloje

Projekto generalinė rangovė Didžiosios Britanijos „Petrofac International“ pasirašė sutartį su „Alvora“ dėl inžinerinių sistemų ir energetikos infrastruktūros įrengimo, pranešė bendrovė.

„Alvora“ kartu su jungtinės veiklos partnere bendrove „DS-1“ surinks reaktorių, kurio svoris siekia apie 1,48 tūkst. tonų bei jį instaliuos, be to, suvirins per 100 km įvairaus skersmens vamzdyno, paklos daugiau kaip 600 km elektros kabelių, sumontuos virš 4 tūkst. tonų metalo konstrukcijų ir atliks kitus darbus.

Pernai maždaug 37 mln. eurų vertės sutartis su „Petrofac International“ pasirašė ir viena didžiausių šalies statybos įmonių Panevėžio statybos trestas (PST). Bendrovė atliko žemės darbus, turi pastatyti du pastatus, be to, statys pamatus, įrengs betono bei asfalto dangas. Darbai turėtų būti užbaigti iki 2024 metų rugsėjo.

REKLAMA

„Orlen Lietuvai“ pernai rugpjūtį pradėjus įgyvendinti 670 mln. eurų vertės modernizavimo projektą, šiemet rugpjūtį į Klaipėdą turėtų būti atplukdytas 1,8 tūkst. tonų svorio 100 metrų ilgio, 6,5 metrų pločio ir 10 metrų aukščio reaktorius, kuris automobilių keliais bus gabenamas į Mažeikių gamyklą.

REKLAMA

Už logistiką atsakinga tarptautinė logistikos bendrovė „Mammoet“, o visą projektą įgyvendina bendrovė „Petrofac“.

Tai didžiausias investicijų projektas Lietuvoje per „Orlen“ veiklos istoriją nuo 2006 metų, jį numatoma baigti iki 2024 metų pabaigos.

„Orlen Lietuvos“ vadovas Michalas Rudnickis yra teigęs, jog po kelerių metų gamykla taps ne naftos perdirbimo, o energijos gamykla, ir Lietuva galės pereiti prie visiškai sintetinio kuro.